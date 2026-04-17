[헤럴드경제=장연주 기자] 친여성향의 유튜버 김어준씨가 이끄는 딴지그룹이 지난해 역대 최고 실적을 거둔 것으로 나타났다. 12·3 비상계엄 사태와 대선, 더불어민주당 전당대회 등 굵직한 정치 이슈가 이어지면서, 여권 지지자들이 김씨 방송에 몰려든 결과로 풀이된다. 강성 팬덤을 현금화하는 비지니스 모델을 구축했다는 분석도 나온다.

16일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 딴지그룹의 2025년 감사보고서에 따르면, 지난해 연결기준 매출액은 전년 182억원에서 455억원으로 무려 2.5배나 성장했다.

뿐만 아니라 수익성도 크게 개선돼, 영업이익은 16억원에서 60억원으로 3.8배, 당기순이익은 8억원에서 48억원으로 6배로 껑충 뛰어 올랐다.

딴지그룹은 대표이사인 김씨가 지분 78.2%(3만305주)를 보유한 사실상의 1인 지배회사다.

정치권에서는 딴지그룹의 급격한 성장에 대해 12·3 비상계엄 사태와 대선, 더불어민주당 전당대회 등 굵직한 정치적 이벤트가 이어지면서, 정치가 요동칠 때마다 여권 지지자들이 김씨 방송에 몰려든 결과로 보고 있다.

실제로 김어준씨 유튜브 채널 구독자수는 2024년 12월 189만명에서 2025년 12월 229만명으로, 1년 만에 약 40만명이나 증가했다.

특히 딴지그룹의 성장에 대해 김씨가 강성 팬덤을 대상으로 한 영향력을 현금화하는 비즈니스 모델을 구축했다는 평가도 나오고 있다.

딴지그룹의 매출 구조 변화를 살펴보면, 과거에는 ‘유튜브 조회수와 슈퍼챗, 후원금’에 주로 의존했다면, 이제는 ‘김어준 팬덤’이 물건을 사는 인터넷 쇼핑몰 ‘딴지마켓’이 핵심 돈줄로 자리잡고 있다.

실제로 ‘딴지마켓’은 매출원가가 93억원에서 293억원으로 치솟았고, 포장비 약 2억원, 물건을 배달하는 운반비도 4000만원대에서 1억8000만원으로 늘었다.

하지만 정치 양극화를 바탕으로 한 딴지그룹의 수익 모델이 정치를 더 양극화시키는 악순환이 이어지고 있음에도 불구하고, 현행법상 유튜브는 ‘방송사업자’가 아닌 정보통신서비스 제공자로 분류돼 방송의 공적 책임과 공정성 및 공익성 유지 의무가 없다. 여기에다 방송법에 의해 규제도 받지 않아 ‘사각지대’라는 지적이 나온다.