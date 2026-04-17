[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국의 유명 가수 d4vd(21·본명 데이비드 버크)가 14세 소녀를 잔혹하게 살해한 혐의로 전격 체포됐다.

미국 로스앤젤레스 경찰국(LAPD)은 16일(현지시간) d4vd를 14세 소녀 셀레스트 리바스 에르난데스 살인 혐의로 체포했다고 밝혔다.

경찰은 조사를 거쳐 오는 20일 검찰에 송치할 예정이다.

사건은 지난해 9월 8일 d4vd의 테슬라 차량 트렁크에서 셀레스트의 시신이 발견되며 알려졌다. 당시 견인 차량 보관소에서 직원이 악취를 신고해 경찰이 시신을 발견했으며, 시신은 심하게 훼손돼 부패한 상태로 가방에 담겨 있었다. 해당 차량은 2025년 7월 말부터 버크가 임대해 거주하던 할리우드 힐스 블루버드 애비뉴의 저택 인근에 한 달 이상 방치되어 있다가 보관소로 견인된 상태였다.

수사 결과, d4vd의 팬이었던 셀레스트는 2022년부터 d4vd의 공식 디스코드 서버에서 활동하며 둘은 인연을 맺었다. 팬들 사이에서는 셀레스트가 d4vd의 연인이라는 소문이 공공연하게 퍼져있었다고 한다. 두 사람이 커플 타투를 새기고 할리우드 저택에서 동거했다는 정황도 확인됐다.

셀레스트는 2024년 4월 가출한 뒤 5월을 마지막으로 가족과 연락이 끊겼다.

d4vd는 사랑을 소재로 서정적이고 감성적인 노래를 불러 세계적인 인기를 끈 싱어송라이터다. ‘런 어웨이’, ‘라이프스 어 드림’, ‘필 잇’ 등의 곡으로 유명하다. 한국에서도 인기가 많아 2023년 12월엔 첫 내한 콘서트를 진행했고, 지난해 5월엔 M.net ‘엠카운트다운’에 출연했다.