정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표가 17일 서울 용산구 민주당 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 민주당 정원오 서울시장 후보에게 당 점퍼를 입혀주고 있다(위쪽 사진). 오세훈 서울시장이 17일 서울시청 다목적홀에서 열린 ‘2026년도 첫 창의 발표회’에 참석해 인사말을 하고 있다. [연합·서울시 제공]


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