[헤럴드경제=임세준 기자] 17일 오전 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 열린 신제품 번트비프버거 출시 행사에서 모델들이 제품을 선보이고 있다.

롯데GRS의 버거 프랜차이즈 브랜드 롯데리아는 이찬양 셰프와 협업을 통해 개발한 신제품 번트비프버거를 출시했다. 번트비프버거는 훈연을 강조했으며, 재료 본연의 풍미와 육즙 가득한 패티의 조화가 특징이다.