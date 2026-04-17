골프 프로 전용 팬덤 플랫폼 공동 구축

글로벌 팬덤 비즈니스 기업 비마이프렌즈(bemyfriends)가 일본프로골프투어(JGTO)에서 활약해온 김형성 프로와 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

양측은 이번 협약을 통해 ▷골프 프로 전용 팬덤 플랫폼 공동 구축 ▷멤버십 기반 프리미엄 팬 경험 기획 ▷골프 IP 활용 커머스 사업 개발 등에 협력하기로 했다.

김형성 프로는 한국과 일본 투어에서 다수의 우승을 거둔 베테랑으로, 뛰어난 매너와 실력을 겸비해 ‘스마일 킹’으로 불린다. 김 프로는 이번 협약을 기점으로 플랫폼 내 팬 소통 및 참여 프로그램 기획에 직접 참여하며 활발한 활동을 이어갈 계획이다.

최근 골프 프로들은 강력한 대중적 영향력을 가진 ‘스포츠 인플루언서’로 급부상하면서 선수와 직접 소통하기를 원하는 팬들의 수요가 커지고 있다. 비마이프렌즈는 이러한 흐름에 발맞춰 골프 프로가 직접 팬덤을 관리하고 브랜딩할 수 있는 전용 인프라를 제공한다.

구축될 플랫폼에는 김형성 프로를 비롯해 송경서, 이현, 문성모, 임민국, 문태환, 김동휘, 문정현, 이미지, 황아름 등 골프 프로가 대거 참여한다. 팬들은 선수와의 실시간 소통은 물론, 골프 종목 특색을 살린 ‘동반 라운딩 참여’, ‘맞춤형 레슨 콘텐츠’, ‘멤버십 회원 전용 특가 상품’ 등 기존 SNS에서는 경험할 수 없었던 프리미엄 서비스를 멤버십 기반으로 누릴 수 있게 된다.

김형성 프로는 “골프를 사랑하는 팬들과 경기장 밖에서도 가까이 소통할 수 있는 공간을 오랫동안 꿈꿔왔다”며 “이번 협약을 계기로 골프라는 스포츠가 팬과 선수 사이의 소통을 통해 더 많은 사람에게 사랑받을 수 있도록 앞장서겠다”고 말했다.

비마이프렌즈 서우석 대표는 “스포츠는 팬의 로열티가 가장 높은 분야로, 특히 골프는 개인화된 경험에 대한 니즈가 강력한 시장”이라며 “K-POP에서 검증된 팬덤 비즈니스 노하우를 바탕으로 골프 팬덤에 최적화된 경험을 설계하고, 스포츠 팬덤 비즈니스의 가능성을 넓혀가겠다”고 밝혔다.