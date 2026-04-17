[헤럴드경제=이명수 기자] 최근 ‘강원 60만원 수학여행’ 논란으로 수학여행에 대한 관심이 커진 가운데 지난해 서울 지역 학교별 수학여행 비용 편차가 최대 17배 이상 나는 것으로 나타났다.

17일 뉴시스에 따르면, 수학여행 등 학교 외부활동 정보를 올려둔 ‘열린 서울교육’ 공개 자료를 분석한 결과, 지난해 서울 지역 학교급별 수학여행 경비 격차는 초등, 고등, 중학교 순으로 나타났다.

수학여행 비용은 장소, 참가인원, 기간 등에 따라 차이가 났으며, 지자체별 지원 여부 등도 영향을 미친 것으로 확인됐다.

수학여행 경비가 가장 많이 들어간 곳은 서대문구 A초교로 4박5일 동남아 여행에 1인당 289만5000원의 경비가 들어갔다. 대상 학생 수는 95명이었으며 이중 14명이 불참, 81명이 참가했다.

가장 낮은 비용으로 수학여행을 다녀온 초교는 동대문구 B학교로1박2일 경기 여행에 1인당 16만9400원 비용을 냈다. 대상 학생 수는 104명, 이중 15명이 불참해 89명이 참가했다.

해당 여행은 동대문구청 교육지원사업을 통해 700만원을 받아 좀 더 낮은 비용으로 학생들이 수학여행을 다녀올 수 있었던 것으로 파악됐다. 가장 높은 비용을 낸 A초교와는 17배 넘는 차이를 보인 셈이다.

중학교의 경우 강서구 C학교가 2박3일 제주로 다녀온 여행이 1인당 100만1000원으로 가장 높은 비용을 기록했으며, 금천구 D학교가 2박3일 강원 28만3000원으로 가장 낮은 비용을 썼다.

고등학교는 강남구 E학교가 3박4일 일본 여행에 1인당 191만3000원을 낸 반면, 양천구 F학교는 2박3일 강원 여행에 30만원을 부담해 가장 저렴하게 수학여행을 다녀온 것으로 나타났다.

한편 서울시교육청은 매년 26억원 상당의 수학여행 경비를 저소득층 가구 학생에게 지원하고 있다. 지난해의 경우 5452명에게 1인당 평균 48만원씩, 총 26억1822만원을 지급했다.