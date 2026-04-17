유조선·LNG선 몰려…운하 진입 대기 급증 “급행 통과 웃돈 59억원”

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란 전쟁으로 주요 해상 운송로인 페르시아만 호르무즈 해협 봉쇄가 이어지면서, 중미 파나마 운하로의 우회 통행량이 급증한 것으로 나타났다. 블룸버그통신은 17일 이같이 보도했다.

블룸버그에 따르면 현재 파나마 운하에는 전 세계 유조선과 가스 운반선, 화물선이 몰리면서 운하 진입에만 약 3.5일의 대기 시간이 발생하고 있다. 운송 시간을 단축하려는 선사 간 경쟁이 치열해지면서 대기 없이 즉시 통과할 수 있는 ‘급행’ 추가 요금은 400만달러(약 59억원)에 달하는 것으로 전해졌다.

이번 혼잡은 파나마 운하 당국이 통행 선박 수를 크게 제한했던 2023~2024년 가뭄 사태 이후 가장 심각한 수준으로 평가된다.

앞서 이란은 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 공습에 대응해 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했고, 이로 인해 페르시아만 산유국들의 원유·천연가스·화학제품 수송에 큰 차질이 빚어졌다.

이에 글로벌 공급업체들은 주요 시장으로의 물량 운송을 위해 대체 경로로 파나마 운하를 활용하기 시작했고, 통행 수요가 급증했다. 특히 중동산 에너지에 의존해온 아시아 국가들이 미국산 물량으로 대체 조달을 확대하면서, 미국발 화물 증가가 혼잡을 더욱 부추긴 것으로 분석된다.

한 액화석유가스(LPG) 운반선은 최근 운하 통과를 앞당기고자 경매를 통해 400만달러의 급행 비용을 지급키로 했는데, 이는 지난달 초만 해도 100만달러를 밑돌았던 수준과 비교해 4배나 뛴 것이라고 블룸버그는 전했다.

급행 요금은 수십만달러(수억원) 규모의 정규 운하 통행료와는 별개로 내야 하는 프리미엄(웃돈)이다.

파나마 운하청(ACP)은 이와 관련해 “최근 LPG 운반선에 낙찰된 경매가는 일시적 시장 변화를 반영한 결과일 뿐 운하청이 설정한 공식 수수료가 아니다”며 “이런 경매는 개별 고객의 시급성, 글로벌 수급 상황, 운임 및 선박 연료 가격의 변동 같은 여러 요인에 따라 결정된다”고 설명했다.

약 82㎞ 길이의 파나마 운하는 북미·대서양 지역과 태평양을 연결하는 중요 통로 역할을 한다.