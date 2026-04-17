국토교통부·한국교통연구원 주관 평가

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공이 국토교통부와 한국교통연구원이 주관하는 ‘2025년 항공교통서비스평가’에서 안전성 부문 만점(100점)을 기록해 ‘A++’ 등급을 받았다고 17일 밝혔다.

항공교통서비스평가는 국토교통부와 한국교통연구원이 매년 항공사와 공항을 대상으로 진행하는 서비스 품질 조사로, ▷운항 신뢰성 ▷항공 교통 이용자 보호 충실성 ▷안전성 ▷이용자 만족도 등 네 가지 부문으로 구성돼 있다.

이 중 이스타항공은 안전성 부문에서 A++ 등급을 획득했다. 안전성 부문은 총 10개 항목으로 나뉘어져 있으며, 이스타항공은 이 10개 항목 모두 감점 없이 만점을 획득해 총점 100점을 기록했다.

특히, 이번 평가에서 이스타항공은 국토교통부가 설정한 ‘국가 안전성과지표’에서 목표를 약 30% 이상 초과 달성했으며, 78개 항목으로 구성된 안전 관리 점검 지표 ‘항공안전관리시스템(SMS) 이행 성숙도’도 전체 항공사 평균을 크게 웃도는 3.8점(4점 만점)을 기록한 점 등을 높게 인정받았다.

또한, 평가 기간 동안 사고, 준사고, 과징금 처분, 항공종사자 처분이 한 건도 발생하지 않았고, 캠페인 활성화를 통해 사내 안전 의식을 제고한 점 등도 결과에 반영됐다.

이스타항공 관계자는 “안전은 어떤 상황에서도 타협할 수 없는 최우선 가치로, 이번 평가는 모든 임직원이 안전을 최우선 가치로 삼아 노력해온 결과“라며 “앞으로도 지속적인 투자와 교육 등을 통해 최고 수준의 안전성을 유지해 나갈 것”이라고 말했다.