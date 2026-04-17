김상욱 울산시장 출마 공석 전략공천 전망 정청래 “공익성 강한데다 승부욕 굉장해”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 17일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에 출마할 첫 번째 인사로 전태진 변호사를 영입했다.

정청래 민주당 대표는 이날 오전 국회에서 열린 1차 인재 영입식에서 “지금 울산에는 낡은 지역주의 구도를 깨고 젊은 세대로의 교체, 울산의 새로운 바람, 파란 바람을 일으킬 인물이 필요하다”며 전 변호사를 소개했다.

전 변호사는 울산 학성고와 서울대 정치학과를 졸업, 사법연수원 33기를 수료하고 현재 법무법인 동헌에서 대표변호사를 맡고 있다. 전 변호사는 울산시장에 출마하는 김상욱 의원의 지역구 울산 남갑에 전략공천될 전망이다.

정 대표는 전 변호사에 대해 “굉장히 선한 사람이고 좋은 사람이구나, 그리고 돈벌이를 위해서만 본인의 직업을 하지 않았구나, 이런 생각을 했고 공익성이 매우 강한 훌륭한 변호사”라며 “굉장히 투지가 있고 승부욕도 굉장하다고 생각했다”고 평가했다.

전 변호사는 이 자리에서 먼저 “지금 울산은 산업의 위기, 지방의 위기를 겪고 있다”며 “어린 시절 전국에서 사람들이 모여들고 활기가 넘쳤던 도시는 이제 인구 감소, 젊은이들의 유출 사태를 겪고 있다”고 진단했다. 이어 “인공지능(AI) 시대에 맞는 산업 구조 개편, 도시 재생과 리모델링이 필요한 상황”이라면서 “그런데 아직도 울산의 정치는 지역주의라는 낡은 틀에서 완전히 벗어나지 못하고 있고 지역 사회에는 정치에 대한 불신과 혐오가 팽배하다”고 짚었다.

그는 계속해서 “지금 울산에 필요한 것은 낡은 지역감정을 부추기는 정치인이 아니라, 정부와 사사건건 대립하고 갈등하는 싸움꾼이 아니라, 정부와 협력하고 울산에 도움이 되는 정책을 만들고 적극적인 지원을 얻어 내는, 그래서 실질적으로 울산에 도움이 되고 울산 시민들이 잘살게 만드는 능력 있는 일꾼”이라고 강조했다.

또 “지금 울산을 비롯해 대구, 부산 등에서 변화의 새바람이 불고 있다”며 “이번 선거에서 지역주의가 아니라 정책과 실용에 기반한 시민들의 선택이 이뤄진다면 제가 대학교에 입학했던 1990년 이래 무려 36년간 지속돼 온 지역주의의 어두운 틀이 드디어 해체되는 역사적 의미가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.