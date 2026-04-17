510석 콘서트홀·2600㎡ 녹지 결합 프라임 오피스

[헤럴드경제=윤성현 기자] DL이앤씨가 코리안리재보험 신사옥 건립 공사를 수주했다. 서울 도심 핵심권역(CBD)에 들어서는 이번 사업은 업무시설을 넘어 문화·녹지 기능을 결합한 복합 랜드마크로 조성될 예정이다.

DL이앤씨는 서울 종로구 수송동 80번지 일원에 들어서는 ‘코리안리재보험 신사옥 건립 공사’를 수주했다고 17일 밝혔다. 총 공사비는 3982억원이다.

이번 프로젝트는 글로벌 재보험사인 코리안리재보험이 업무 환경을 고도화하고, 도심 내 녹지 및 문화 공간을 확충해 지역 활성화를 도모하기 위해 추진하는 사업이다.

신사옥은 대지면적 7260㎡, 연면적 11만2600㎡ 규모로 지하 8층~지상 21층으로 건립된다. 오는 5월 착공해 2030년 7월 준공을 목표로 한다.

특히 건물 내부에는 510석 규모의 콘서트홀과 2600㎡ 이상 개방형 녹지공간이 조성된다. 업무시설 중심의 기존 오피스와 달리 문화·휴식 기능을 동시에 갖춘 프라임 오피스로 자리매김할 전망이다.

DL이앤씨는 앞서 ‘광화문 D타워’와 ‘남대문 그랜드센트럴’ 등 중심업무지구(CBD) 내 주요 프라임 오피스를 시공한 경험을 보유하고 있다. 이번 수주를 통해 도심 속 복합 랜드마크 건축 역량을 다시 한 번 입증하겠다는 계획이다.

회사 관계자는 “이번 사업은 DL이앤씨의 하이엔드 건축 기술과 고품질 시공 역량을 집약해 선보일 기회”라며 “CBD를 대표하는 랜드마크 오피스로 완성될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.