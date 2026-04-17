- NST, 식품연 연구데이터 대상 맞춤형 기술협의체 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술 정부출연연구기관의 비특허 연구데이터가 민간시장에 진출, 사업화를 모색한다.

국가과학기술연구회(NST) 출연연 사업화공동추진 TF는 16일 한국식품연구원의 헬스케어 연구데이터를 대상으로 맞춤형 소규모 집중형 기술협의체(이하 SRT)를 개최했다고 밝혔다.

비특허 연구개발성과인 연구데이터를 SRT 논의 대상으로 다루는 것은 이번이 처음이다.

이번 SRT는 그 연장선에서 식품연이 보유한 헬스케어 분야 데이터 플랫폼 3건을 중심으로 대상 기술은 ▷암환자 항암 부작용·EMR·식이 코호트(특정집단) 데이터 ▷만성질환자 식이·임상·유전체 코호트(특정집단) 데이터 ▷한국인 장내미생물·건강·식이 통합 코호트(특정집단) 데이터다.

식품연은 NST의 지원을 받아 각 데이터 플랫폼별 BM 설계 및 계약 관계 검토를 시작으로 신규 프로젝트를 추진할 계획이다.

홍성관 NST 기술사업화부장은 “법적·규제 리스크를 사전에 점검하고 활용 가능성까지 검증한 데이터를 산업계에 제공하는 것”이라며 “기업과의 공동연구, 데이터 거래, 기술이전, 합작법인 등 모든 가능성을 열어두고 접근하고 있다”고 설명했다.

NST는 이번 SRT를 비특허 연구데이터 활용, AI 기반 수요기업 발굴, 연구데이터 가치평가, 영업비밀보호까지 아우르는 전 주기적 기술사업화 모델 구축을 추진하고 있다.

김영식 NST 이사장은 ”이번 협의체를 시작으로 연구데이터의 창출·관리·활용·보호 전 주기를 아우르는 지원 체계를 구축, 대한민국 기술사업화 생태계가 비특허 영역으로까지 확장될 수 있도록 적극 노력할 것”이라고 밝혔다.