100% 인견 ‘헤이븐’, 접촉냉감 ‘프리쿨’ 2종 출시

침구회사 이브자리가 무덥고 긴 여름에 대비해 자연 냉감소재 인견을 적용한 여름침구 2종을 새로 출시했다.

인견은 여름 쾌적한 수면환경을 조성해주는 소재로 꼽힌다. 펄프에서 추출한 식물섬유인 인견은 소재 본연의 차가운 특성이 있다. 닿는 촉감이 시원하고 통기성과 땀 흡수력이 우수하다. 몸에 달라붙거나 끈적이지 않는 고급 소재로 평가된다.

신제품인 ‘헤이븐’(사진)은 100% 인견으로 만들어졌다. 피부에 닿는 차가운 감촉은 물론, 싱그러운 식물군집 무늬로 디자인해 시각적인 청량감까지 선사한다고 이브자리 측은 소개했다. 수채화로 그린듯한 녹색 잎사귀와 흰 꽃무늬가 어우러져 화사하고 생기 넘치는 침실을 연출해준다고 했다.

이브자리는 또 자사 수면 브랜드 슬립앤슬립을 통해 접촉냉감 기능성 침구 ‘프리쿨’도 선보였다. 섬유기업 휴비스의 고성능 냉감원단으로 만들어 체온을 빠르게 흡수하고 즉각 시원함을 선사한다고 한다. 침구 외에도 거실용 소파패드와 카펫 등 다양한 제품들로 구성돼 집 안 곳곳에서 활용할 수 있다고 회사 측은 밝혔다.

이브자리는 “뛰어난 냉감과 쾌적함을 동시에 갖춘 인견의 우수성에 집중해 올 여름 침구류를 내놓는다. 자연에서 찾은 소재들을 개발하고 제품에 적용해 고객의 건강한 일상을 지킬 것”이라 했다.