유·아동 성장기 고려한 올인원 식판

락앤락이 성장기 아이의 식사량 변화를 반영한 ‘리틀럽 스텐식판 세트’(사진)를 출시했다. 리틀럽은 성장단계에 맞춘 안전한 소재의 제품을 선보이는 유·아동 식기 브랜드다.

신제품은 이유식 이후 식사량이 증가하는 유아기 특성을 고려해 기존 소용량 식판의 사용기간 한계를 보완해준다. 하나의 제품으로 유아기부터 유치원, 초등 저학년까지 사용할 수 있도록 설계됐다고 회사 측은 전했다.

식판과 수저, 포크, 보관기능을 하나로 결합한 올인원 구성이 특징이다. 뚜껑 안쪽 수납공간에 수저와 포크가 포함돼 있고, 전용 파우치에 식판을 담아 외출 때도 별도 케이스 없이 휴대할 수 있게 한다고 했다.

소재는 의료기기에도 사용되는 프리미엄 스테인리스316으로, 내식성 내구성 위생성을 높였다. 1050㎖의 넉넉한 용량과 145㎖부터 355㎖까지 5칸 분리구조로 다양한 음식을 균형 있게 담을 수 있게 했다고 덧붙였다.

락앤락은 “사면결착 방식의 밀폐뚜껑은 이동 중에도 내용물이 새지 않는다. 모서리 틈새를 최소화한 설계와 곡면처리 디자인으로 세척편의성과 안정성까지 고려했다”고 말했다.