로이터통신 보도…발트·스칸디나비아 등 국가 영향권

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 정부가 일부 유럽 국가들에 이미 계약된 무기 인도가 지연될 가능성을 통보했다고 로이터통신은 16일(현지시간) 이 사안을 잘 아는 소식통 3명을 인용해 보도했다.

익명을 요구한 소식통들은 무기 인도 지연 대상에 발트 지역과 스칸디나비아 국가들이 포함돼 있다고 밝혔다.

또 유럽 국가들이 정부 간 거래 방식인 대외군사판매(FMS)를 통해 구매했지만 아직 인도되지 않은 무기 일부도 지연될 가능성이 있는 것으로 전해졌다.

이 같은 상황은 지난 2월 28일 시작된 이란 전쟁으로 미국의 무기 재고가 빠르게 감소한 데 따른 것으로 분석된다. 미국 정부 내부에서는 전쟁 여파로 방산업계가 급증한 수요를 따라가지 못하면서 납기 지연이 불가피해질 수 있다는 우려가 제기돼 왔다.

2022년 러시아의 우크라이나 침공과 2023년 말 이스라엘의 가자지구 군사 작전 시작으로, 이미 미국에서는 포병 무기체계와 탄약, 대전차 미사일 등 수십억달러 상당의 무기 재고가 줄어든 상태였다.

이런 가운데 이란이 중동 곳곳에 수백 발의 탄도미사일과 드론을 날려 보복 공습에 나선 여파로 우크라이나가 자국 방어를 위해 의존해온 패트리엇 요격미사일을 중동 지역에 동원하기도 했다.