제조현장·고용구조 변화 대응…인재양성 전략 공동 모색

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학과 KAIST가 ‘피지컬 AI’ 확산에 따른 일자리 변화에 대응하기 위해 공동 포럼을 열고 인재 양성 전략을 논의했다.

양 기관은 17일 대전 KAIST KI빌딩 매트릭스홀에서 ‘피지컬 AI와 고용·노동의 미래’를 주제로 포럼을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 지난해 11월 체결한 ‘피지컬 AI 분야 전문인력 양성’ 업무협약의 후속 조치로, 제조 현장을 중심으로 한 노동 패러다임 변화와 고용 구조 재편에 대응하기 위해 마련됐다.

이날 포럼에서는 피지컬 AI가 생산공정에 적용되면서 기존 직무 개념이 어떻게 바뀌는지, 이에 따라 어떤 역량을 갖춘 인재가 필요한지에 대한 논의가 집중적으로 이뤄졌다.

발제는 장영재 KAIST 교수가 ‘피지컬 AI 발전에 따른 노동의 변화 및 필요 인재 양성’을 주제로 발표했고, 방형준 한국노동연구원 선임연구위원이 ‘피지컬 AI에 의한 고용 변화 전망’을 실증 분석 중심으로 설명했다.

이어 서용석 KAIST 교수의 사회로 진행된 종합토론에는 길은선 산업연구원 실장, 김민규 한국스마트데이터협회 부회장, 최국진 폴리텍대 교수 등이 참여해 산업 현장에서 요구되는 피지컬 AI 인재상에 대해 의견을 나눴다.

참석자들은 포럼 이후 KAIST 제조 피지컬 AI 연구소 테스트베드를 방문해 실제 공정에 적용된 기술을 확인하고, 현장 기반 직무 변화와 필요한 기술 역량을 점검했다.

이광형 KAIST 총장은 “피지컬 AI는 제조와 노동의 방식을 근본적으로 바꾸는 핵심 기술”이라며 “기술 개발과 교육을 연계한 융합형 인재 양성 모델을 통해 산업 변화에 대응하겠다”고 말했다.

이철수 폴리텍대 이사장도 “현장이 변하는 속도에 맞춰 교육 역시 빠르게 진화해야 한다”며 “산업 수요를 교육 과정에 즉각 반영해 현장에서 바로 활용 가능한 기술 인재를 양성하겠다”고 강조했다.