[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)와 해양수산부는 ‘항만 무탄소화 전환 지원 사업’을 통해 국산화에 성공한 무탄소 하역장비인 전기 야드 트랙터를 국내 최초로 부산항에 도입했다고 17일 밝혔다.

이번에 도입된 전기 야드트랙터는 지난해 7월부터 약 2개월 간 부산항을 테스트베드로해 성공적으로 시험운행을 마쳤다. 이후 지원사업 공모를 거쳐 모집한 부산항 부두 운영사 2곳에 각각 1대씩 항만 현장에 투입됐다.

각 터미널의 특성을 반영해 수요자 맞춤형으로 제작된 이번 국산 전기 야드트랙터는 부품의 약 90% 이상을 국산 부품으로 제작했으며, 운전실 최적화와 함께 실시간 원격 모니터링 시스템 및 지능형 배터리 관리 시스템을 탑재, 운전자 편의성은 물론 장비 활용의 효율성이 대폭 향상될 것으로 기대된다.

‘항만 무탄소화 전환 지원 사업’은 경유나 액화천연가스(LNG) 등의 화석연료를 사용하는 기존 야드트랙터를 국산 무탄소 장비(전동 장비)로 전환하는 비용을 지원하는 사업으로 지난해부터 추진되고 있다. 지원규모는 국산 전기 야드트랙터 도입 비용의 50%(국비 25%, 항만공사 25%)를 예산의 범위내에서 지원하고 있다.

부산항만공사와 해양수산부는 올해도 6월 중 사업자 공모를 통해 지원사업을 계속 이어나갈 예정이다.

송상근 BPA 사장은 “국산 무탄소 전기 야드트랙터가 부산항에서 첫 선을 보이는 것을 시작으로 친환경 항만 전환이 더욱 속도를 낼 것”이라고 말했다.