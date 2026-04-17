폴스타 4 전시 및 시승…커피 세트 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 더리버몰 강동과 대구신세계에서 찾아가는 전시 및 시승 행사 ‘폴스타 온 투’를 순차 진행한다고 17일 밝혔다.

폴스타 온 투어는 100% 온라인 판매 방식을 기반으로 하는 폴스타가 오프라인 고객 접점을 확대하기 위해 마련한 행사로, 고객이 일상 속에서 브랜드와 차량을 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

오는 26일까지 더리버몰 강동 1층에서, 4월 30일부터 5월 6일까지 대구신세계 1층에서 진행되며 고객들은 폴스타 4를 만나볼 수 있다.

이번 온 투어에서는 폴스타 4 전시 차량 2대와 시승 차량 3대를 운영한다. 시승은 사전 예약과 현장 접수를 통해 가능하며, 폴스타 스페셜리스트가 동승해 차량 설명과 구매 상담을 제공한다.

행사 기간 동안 시승 고객에게는 커피 세트를 제공하며, 계약 및 출고 고객에게는 신세계백화점 상품권 10만원을 증정한다.

행사 장소별 특성에 맞춘 추가 혜택도 마련했다.

더리버몰 강동에서는 지난 1월에 이어 두 번째로 운영되는 행사로, 시승 고객에게 커피 세트와 함께 이케아 협업 바우처, 키링을 제공하는 등 고객 혜택을 한층 강화했다. 대구신세계에서는 VIP 고객을 대상으로 매출 실적 인정과 30만 R 리워드 지급, 콜라보 와인 및 와인 케이스 제공 등 별도의 혜택을 제공한다.