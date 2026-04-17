삼성카드, 롯데마트와 협업 월 최대 3만원까지 할인 혜택

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 롯데마트와 협업해 롯데마트·롯데슈퍼·롯데마트 제타 및 일상생활 영역에서 폭넓은 혜택을 제공하는 ‘롯데마트 삼성카드’를 출시했다고 17일 밝혔다.

롯데마트 삼성카드는 롯데마트·롯데슈퍼 매장에서 최대 10%로 월 최대 3만원까지 할인 혜택을 제공한다.

롯데마트의 온라인 몰인 ‘롯데마트 제타’ 이용금액의 최대 10% 할인을 월 최대 2만원까지 받을 수 있다. 무료 배송, 신선·가공 신상품 5% 할인 등 혜택이 포함된 롯데마트 제타의 유료멤버십 ‘제타패스’ 월 구독료 2900원 할인 혜택도 제공한다.

음식점·주유·아파트관리비·통신·의료 5%, 영화 50%, 해외가맹점 1% 할인 등의 혜택도 제공한다.

롯데마트 삼성카드의 연회비는 국내전용 및 해외 겸용(마스터카드) 모두 2만원이다. 전월 실적, 할인 한도 등 자세한 내용은 삼성카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

삼성카드 관계자는 “롯데마트를 자주 이용하는 고객이 다양한 혜택을 받을 수 있는 상품을 출시했다”며 “앞으로도 다양한 제휴사와의 협업을 통해 고객이 만족할 수 있는 상품을 출시할 계획”이라고 전했다.