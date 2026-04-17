‘글로벌 봉사의 날’ 개최

[헤럴드경제=한영대 기자] HD건설기계는 14~17일까지 전 세계 임직원들이 참여하는 ‘글로벌 봉사의 날’을 개최, 생태계 복원 및 생물 다양성 보전 활동에 나섰다고 밝혔다.

글로벌 봉사의 날은 HD건설기계와 HD현대사이트솔루션이 생태계 보전의 가치를 전하기 위해 2023년부터 지역사회와 펼쳐온 글로벌 사회공헌 활동이다. 이번 행사에는 한국을 비롯해 미국, 중국, 인도, 브라질, 가나, 체코 등 글로벌 10개국 임직원 1300여명이 참여했다.

HD건설기계 임직원들은 성남 수진 습지 생태원을 찾아 습지의 녹조, 침전물, 각종 부유물과 주변 잔가지 등을 제거했다. 또, 꿀과 꽃가루가 풍부한 밀원식물을 심고, 야생벌이 서식할 수 있는 ‘비 호텔(Bee Hotel)’을 설치했다.

이 외에도 ▷북한산 국립공원 우이령길 탐방로 배수로 정비 ▷경주 국립공원 자생종 식물 심기 ▷군산·인천 해변 내 해양 쓰레기 수거 등 전국 각 사업장 인근에서도 환경 보전 활동을 이어갔다.

해외 사업장 임직원들도 각 지역에서 동참했다. 중국법인은 옌타이시의 희망소학교를 찾아 생물다양성 보호 교육을 진행했다. 푸산구 내 국로사 풍경구 일대에서도 산림 보전 및 환경정화 활동에 나섰다.

인도법인은 차칸 공장 인근 조류 서식지에서 새 모이통과 물그릇을 설치하고, 나무 주변 배수로를 정비했다. 브라질법인은 이타티아이아 국립공원 탐방로의 쓰레기를 수거하고 시설물을 보수했다.

HD건설기계 관계자는 “지역 생태계를 보전하고 주변 공동체와 조화를 이루는 것은 기업이 실천해야 할 책임”이라며 “앞으로도 생태계 복원 및 생물 다양성 보전과 상생을 위한 노력을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.