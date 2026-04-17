디즈니+ ‘전세계 가장 많이 시청 韓 시리즈’

[헤럴드경제=손미정 기자] 아이유와 변우석이 주연하는 드라마 ‘21세기 대군부인’이 흥행 기록을 새로 쓰고 있다.

17일 디즈니+에 따르면 ‘21세기 대군부인’은 글로벌 공개 5일 기준, 전 세계에서 가장 많이 시청된 한국 시리즈에 이름을 올렸다. ‘21세기 대군부인’은 MBC와 디즈니+를 통해 공개 중이다.

디즈니+ 측은 “‘21세기 대군부인’은 한국적 요소를 세련되게 담아내 K-시리즈의 매력을 전세계에 알리고 있다”면서 “지난 10일 첫 공개 직후, 드라마는 화제성과 시청순위 집계 플랫폼에서 상위권에 오르고, 글로벌 언론과 시청자들의 호평 속에 인기를 모으고 있다”고 설명했다.

‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 다 가진 재벌이지만 신분은 평민인 여자 ‘성희주’(아이유 분)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 있는 것이 없는‘이안대군’(변우석 분)의 로맨스를 그린 작품이다.

17일과 18일 공개되는 3·4회에서는 계약 결혼 발표 이후 성희주와 이안대군의 한층 깊어진 관계가 그려질 예정이다.