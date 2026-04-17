온보드 호스피탈리티 어워즈 등 3곳 수상 “고품격 서비스 품질 전 세계에 입증”

[헤럴드경제=권제인 기자] 대한항공은 14일(현지시간)부터 사흘간 독일 함부르크에서 열린 ‘세계 여행 케이터링 & 온보드 서비스 엑스포(WTCE) 2026’ 시상식에서 기내 서비스 부문 13개 상을 받았다고 17일 밝혔다.

WTCE는 2012년부터 15년째 개최되는 세계 최대 온보드 서비스 산업 박람회다. 글로벌 전시·박람회 전문 기업 RX가 주관하며 전 세계 항공사와 케이터링 전문 기업, 철도 운영사 등이 참여한다.

먼저 대한항공은 14일 영국 항공·철도·크루즈 업계 전문지 온보드 호스피탈리티가 주관하는 ‘2026 온보드 호스피탈리티 어워즈’에서 ▷일등석 어메니티 키트 ▷일등석 기내 편의복 ▷상위 클래스 기내 침구류 ▷상위 클래스 식기 총 4개 부문 수상했다.

같은 날 열린 ‘트래블플러스 항공사 어메니티 어워즈’에서도 ▷글로벌 승객 선정 기내 편의용품 5성 인증 ▷일등석 어메니티 키트(남성) ▷일등석 기내용 식기 ▷일등석 기내 침구류 ▷6세 이하 어린이 탑승객 기념품 등 총 5개 부문에서 수상했다. 이 상은 영국 여행 전문 매체 트래블플러스가 실제 탑승객들의 평가와 피드백을 종합해 선정된다.

15일에는 캐나다 항공 기내 서비스 분야의 세계적 권위지 ‘팩스 인터내셔널’이 주최하는 ‘2026 팩스 리더십 어워즈’에서 아시아 항공사 부문 4개 상을 받았다. 수상 분야는 ▷최고의 고객 경험 ▷최고의 객실 인테리어 ▷일등석 어메니티 키트 ▷비즈니스석 침구류 부문이다.

이번 수상은 대한항공이 지난해 신규 CI에 맞춰 기내용품을 전면 리뉴얼하는 등 고객 서비스 개선을 위해 힘쓴 결과다. 대한항공은 일등석 승객에게 하이엔드 브랜드 그라프와 협업한 프리미엄 스킨케어·시그니처 향수 어메니티 키트를 제공한다. 그라프가 항공사 어메니티 제작에 협업한 것은 대한항공이 처음이다. 또한 일등석과 프레스티지석 탑승객에게 이탈리아 럭셔리 브랜드 프레떼와 협업한 침구를 제공해 수면의 품질을 끌어올렸다.

기내식 식기 등 기물도 최고급 제품으로 리뉴얼했다. 일등석은 세계적인 프랑스 명품 브랜드인 베르나르도 차이나웨어와 크리스토플 커트러리, 독일 리델 와인잔을 사용했다. 프레스티지석은 이탈리아의 럭셔리 라이프스타일 브랜드 아르마니/까사 식기와 와인잔으로 서비스하며 기내식의 품격을 더했다.

대한항공 관계자는 “이번 수상은 대한항공의 고품격 서비스 품질을 전 세계에 입증한 결과”라며 “앞으로도 고객 감동을 위한 서비스를 지속해서 개선해 전 세계에서 가장 사랑받는 항공사로서 더욱 발전해 나가겠다”고 말했다.