‘더 브리프 뉴욕’ AI 냉장고·오븐·로봇청소기 소개 “북미 라이프스타일 특화 기능 집중”

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자가 15~16일(현지시간) 미국 뉴저지주에서 가전 기술 세미나 ‘더 브리프 뉴욕’을 열어 AI(인공지능) 가전을 소개했다고 17일 밝혔다. 이번 세미나에선 북미 소비자 라이프스타일에 특화된 냉장고도 선보이며 현지화 전략을 강화했다.

이번 행사는 뉴저지주 잉글우드 클리프스에 위치한 CEC(Connected Experience Center) 쇼룸에서 현지 미디어와 인플루언서를 대상으로 진행됐다.

삼성전자는 가사노동 부담을 줄이는 AI 기능을 시연하는데 공을 들였다. AI 가전 기반 ‘홈 컴패니언(Home Companion)’ 시나리오에 초점을 맞춰 냉장고, 오븐, 로봇청소기에 탑재된 인식 기술을 알렸다.

2026년형 ‘비스포크 AI 패밀리허브’ 냉장고는 내부 카메라를 통해 식재료 입출고를 실시간으로 인식하는 AI 비전 기능을 갖췄다. 실시간으로 식재료를 확인해 중복 구매를 줄일 수 있다는 설명이다.

‘비스포크 AI 오븐’은 ‘AI 프로 쿠킹’ 기능을 통해 조리 완성도를 높여준다. 조리 과정에서 식재료 색상 변화를 실시간으로 감지해 최적의 조리값을 제안한다. 필요시에는 스마트싱스로 알림을 제공해 음식이 타는 것을 막는다.

청소기에도 AI 인식 기술이 적용됐다. 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀 울트라’ 로봇청소기는 RGB 카메라 센서와 적외선 LED를 결합해 기존에는 피하기 어려웠던 투명한 액체를 회피하거나 집중적으로 청소할 수 있다.

북미 소비자의 라이프스타일을 반영한 신규 냉장고 라인업도 대거 소개했다. 이들 소비자는 대용량 식재료 보관과 위생, 공간 효율을 중시한다. 이를 위해 외관은 유지하면서도 내부 공간은 키운 ‘스페이스 맥스’, 대용량 물을 자동으로 채워주는 ‘오토 필 정수기’, 디스펜서를 쇼케이스 안에 배치한 ‘베버리지 센터’ 등을 설명했다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “삼성전자의 AI 가전은 소비자의 삶을 이해하고 돕는 홈 컴패니언으로 진화하고 있다”며 “북미 라이프스타일에 밀착된 특화 기능과 독보적인 AI 생태계 구현해 시장을 적극 공략해 나갈 것”이라고 말했다.