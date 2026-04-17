소싱·물류·재고관리 등 6개분야 첨단 AI 접목 리플렉션AI 이달말 방한…오픈AI 협업논의는 중단

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계그룹과 미국 인공지능(AI) 기업 리플렉션 AI가 상품 소싱과 재고관리 고객관리 등 리테일 전반에 AI를 접목하는 프로젝트를 본격 추진한다고 17일 밝혔다.

신세계그룹과 리플렉션 AI는 지난달 파트너십 협약(MOU)를 체결했다. AI 데이터센터 건립과 공동 운영, 첨단 AI 적용을 통한 리테일 혁신이 골자다.

양사가 미래 유통업에 최적화된 AI 기반 리테일 사업 모델을 구현할 영역은 모두 6개다. 상품소싱-발주-가격 책정-물류-재고관리-고객관리 등 유통기업의 사업 과정 전반을 아우른다.

리테일 운영 전반에 AI를 적용하면 고객이 가장 원하는 상품을 제때 찾아 공급하고, 최적의 가격으로 판매할 수 있다. 물류와 재고관리에서도 비효율을 줄여 생산성을 증대할 수 있다.

프로젝트의 중심엔 이마트가 있다. 이마트 실무그룹은 이달 말 한국을 찾는 리플렉션 AI와 만나 실행 방안 논의에 착수한다. 미샤 라스킨 최고경영자(CEO)를 비롯한 임직원들은 신세계그룹 경영진과도 워크숍을 갖는다. AI 데이터센터 모델 논의도 구체화될 것으로 보인다. 양사 경영진은 지난달 MOU 이후 한미 양국을 오가며 소통하고 있으며, 실무진도 정례 화상회의를 통해 사업을 논의 중이다.

신세계그룹은 ‘선택과 집중’을 위해 오픈AI와의 AI 커머스 협업 논의는 중단하기로 했다고 밝혔다.

그룹 관계자는 “협업을 바탕으로 AI를 그룹 미래 비전의 새로운 한 축으로 삼고, 동시에 AI를 활용한 기존 사업의 혁신을 기민하게 진행해 지속가능한 성장을 이루고 더 큰 고객 만족을 실현할 것”이라고 말했다.