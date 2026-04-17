아우토빌트 독자 평가서 1위 럭셔리 부문도 동시 석권 품질·디자인·가격 경쟁력 고르게 평가

[헤럴드경제=정경수 기자] 제네시스가 독일 자동차 전문 매체 평가에서 글로벌 브랜드들을 제치고 최고 브랜드로 선정됐다. 유럽 시장에서의 입지를 강화하고 있다는 평가가 나온다.

제네시스는 독일 매체 ‘아우토빌트’의 독자 평가에서 ‘최고의 자동차 브랜드’로 선정됐다고 17일 밝혔다. 럭셔리 부문에서도 1위를 차지하며 두 개 부문을 동시에 석권했다.

아우토빌트는 독일을 대표하는 자동차 매체 중 하나로, 이번 평가는 일반 독자가 직접 참여하는 방식으로 진행됐다. 올해는 5만명 이상이 참여해 역대 최대 규모를 기록했다. 평가 대상은 총 52개 브랜드로, 품질과 디자인, 가격 경쟁력 등을 기준으로 점수가 매겨졌다.

제네시스는 유럽 프리미엄 브랜드들과의 경쟁 속에서 높은 평가를 받았다. 특히 럭셔리 부문에서는 가격 경쟁력 항목에서 가장 높은 점수를 기록했다.

업계에서는 이번 결과를 두고 제네시스가 유럽 시장에서 브랜드 인지도를 점진적으로 확대해온 성과로 보고 있다. 제네시스는 2021년 독일과 영국, 스위스를 시작으로 유럽 시장에 진출한 이후 프랑스와 이탈리아, 네덜란드 등으로 판매 지역을 넓혀왔다.

이시혁 제네시스사업본부장 전무는 “이번 최고의 자동차 브랜드 선정은 제네시스가 단기 판매 실적 보다는 브랜드의 기준을 세우는 전략으로 유럽에서의 존재감을 차근차근 넓혀간 결과”라며 “앞으로도 세련된 디자인, 첨단 기술, 차별화된 리테일 경험을 바탕으로 더욱 내실을 다져 나갈 것”이라고 말했다.