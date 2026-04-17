17일 파리서 열려, 영프 공동 주재…李대통령도 화상으로 참석 기뢰 제거·해상 안전 확보 핵심 과제…다음주엔 다국적 군사 계획 회의

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란 전쟁으로 차단된 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 논의하기 위한 국제 정상회의가 17일(현지시간) 영국과 프랑스 주도로 열린다. 한국의 이재명 대통령도 화상으로 참석한다고 청와대가 밝혔다.

키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 오후 프랑스 파리에서 약 40개국이 참여하는 ‘호르무즈 해협 해상 항행의 자유 이니셔티브’ 화상회의를 공동 주재한다고 영국 총리실이 16일 밝혔다.

이번 회의는 화상으로 진행되지만, 공동 의장 외에도 프리드리히 메르츠 독일 총리와 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 파리를 직접 방문해 참석할 예정이라고 유럽 매체들은 전했다. 주요 7개국(G7) 유럽 국가 정상들이 모두 대면으로 모이는 셈이다.

국제해사기구(IMO) 등 국제기구도 참여하지만, 전쟁 당사국인 미국은 참석하지 않는다.

영국 총리실은 이번 회의가 호르무즈 해협 재개방을 위한 국제 임무 수립을 논의하기 위한 자리라고 설명했다.

총리실은 “상황이 허락하는 즉시 단합된 군사적 노력을 전개한다는 전제로 현재 계획을 수립 중”이라며 “다만 해당 국제 임무는 엄격히 방어적 성격에 국한될 것”이라고 밝혔다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 한국과 일본, 영국, 프랑스 등에 이란이 차단한 호르무즈 해협 개방을 위한 군함 파견을 요구했으나 동맹국들은 파병에 응하지 않았다.

트럼프 대통령이 이에 강한 불만을 표시한 이후 영국과 프랑스는 호르무즈 해협 통항을 위한 국제 연대를 주도하고 있지만, 다국적 임무는 전투가 멈춘 다음에 방어적 성격에 국한해 수행될 것이라고 강조해 왔다. 유럽 주도의 다국적 임무에 미국은 빠질 가능성이 크다는 관측도 이어지고 있다.

이런 임무는 전후 호르무즈 해협에서 안전한 해상운송을 지원하고 기뢰를 제거하는 데 초점을 맞출 것으로 예상된다.

실제로 스타머 총리는 회의에 앞서 미리 공개한 발언에서 “우리는 글로벌 안정과 안보로 복귀를 위해 해운업계를 안심시키고 기뢰 제거를 지원해야 한다”고 말했다.

스타머 총리는 “조건 없는 즉각적인 호르무즈 해협 재개방은 글로벌 책무로, 우리는 세계 에너지와 교역이 다시 자유롭게 흐르도록 행동해야 한다”며 “마크롱 대통령과 나는 항행의 자유 보호를 위한 다국적 이니셔티브 수립에 대한 명확한 의지가 있다”라고도 말했다.

영국 총리실에 따르면 각국 정상은 호르무즈 해협에서 항행의 자유를 회복하고 세계 경제에 미치는 충격을 완화하기 위한 공동 노력 방안을 논의할 예정이다. 안보 협력과 핵심 공급망 및 산업 지원도 주요 의제다.

정상들은 현재 취약한 상태인 중동 지역 내 휴전을 지원하는 데 초점을 맞출 예정이며, 평화를 위한 외교적 노력을 보완하면서 장기적으로 호르무즈 해협을 통한 해상운송로의 재개와 안전을 확보하려 노력한다.

이번 정상회의에 이어 다음 주에는 영국 노스우드에 있는 영국군 합동본부에서 다국적 군사 계획 회의가 열릴 예정이다.

또한 통항이 가능한 상황이 되면 해운을 가속화할 수 있도록 보험업계와 협력도 강화할 예정이라고 총리실은 덧붙였다.