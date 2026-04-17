- 지하철 화재 유독성 연기로부터 승객 보호

[헤럴드경제=구본혁 기자] 지하철 화재발생 시 200도 고온에서 연기를 차단해 골든타임을 확보할 수 있는 스마트 대피통로가 등장했다.

한국철도기술연구원은 지티엑스에이운영(주)와 17일 서울역과 연신내역 사이에 설치된 구난선 승강장에서 열차 운행 중 화재 상황을 대비하기 위해, 철도연이 개발한 ‘스마트 대피통로’를 시범설치 시연을 진행했다.

이번 훈련시나리오는 열차내에서 발생한 방화 상황에서 열차가 비상운전으로 구난승강장에 정차, 펼쳐지는 스마트 대피통로를 이용해 유독 연기에 노출되지 않고 안전하게 피난하는 과정으로 진행됐다.

비상상황에 펼쳐지는 ‘스마트 대피통로’는 국토교통과학기술진흥원 지원으로 철도연이 개발했따. 철도 현장적용을 위해 지티엑스에이(주)와의 협력을 통해 시범설치하고 성능을 검증했다.

‘스마트 대피통로’는 고난연 스크린 소재를 적용하여 섭씨 200도 고온 환경에서도 30분 이상 손상 없이 견딜 수 있도록 고안됐다. 대피통로 안으로 신선한 공기를 불어 넣어 외부보다 높은 공기압력을 유지하도록 하여 연기가 통로로 침투하지 않도록 설계되었다.

대심도 화재상황에서 승객의 대피를 위한 통로가 자동으로 펼쳐지는 기술로서, 유독한 연기로부터 승객의 호흡을 보호하면서 안전하게 외부로 탈출할 수 있는 피난 경로를 제공하는 것이 핵심이다.

이번 시연에서는 12미터 간격으로 설치된 측면의 출입구를 통해 다수의 승객이 빠른 속도로 대피통로 안으로 피난할 수 있도록 성능을 검증했다.

이덕희 철도연 철도중대사고연구실장은 “스마트 대피통로를 이용하여 대심도 철도 공간 어디에서든 3분 이내 안전한 공간을 제공하겠다”는 포부를 밝혔다.

사공 명 철도연 원장은 “대심도 구간에서 운행하는 철도에는 화재상황에서도 더욱 특별한 안전설비가 필요하다”면서 “철도 대중교통에서 최우선되어야 하는 국민의 안전을 확보하는 기술개발에 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.