“경쟁력 뛰어난 韓 선박에 SLM 접목…AI, 성장과 균형 동시 해결”

[헤럴드경제=배문숙 기자]주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석차 미국을 방문 중인 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 16일(현지시간) “한국을 인공지능(AI) 허브로 만들어야 한다”며 “장기적으로 유엔의 ‘AI 본부’가 될 수도 있다”고 강조했다.

구 부총리는 이날 워싱턴 DC 인근에서 열린 특파원단 간담회에서 “세계은행(WB)이 한국에 AI 허브를 만들었으며, 유엔 6개 산하기구를 비롯해 아시아개발은행(ADB)과 미주개발은행(IDB)도 AI 허브를 한국에 두기로 했고, 국제통화기금(IMF)과 유럽개발은행(EBRD)에도 이를 요청할 계획”이라며 이같이 밝혔다.

이어 “한국 산업도 AI에 필요한 메모리 반도체, 연산·추론을 위한 고대역폭 메모리(HBM), 파워(전력) 반도체, 센서 반도체 쪽으로 집중해야 한다”며 “중동 전쟁만 끝나면 한국 경제의 AI 대전환, 에너지 대전환이 급속도로 될 것”이라고 전망했다.

그러면서 “AI 산업에서 미국이 주도권을 쥔 거대언어모델(LLM)은 대규모 부지와 전력이 필요해 한국이 경쟁력을 확보하기 어렵고, 그보다는 자체 데이터에 기반한 소형언어모델(SLM)을 개발해 선박·자동차·가전 등과 접목하는 방식이 바람직하다”면서 “기술 경쟁력이 뛰어난 한국 선박에 SLM을 접목하는 게 유망해 보인다”고 말했다.

또 구 부총리는 “이번 G20 회의의 양대 의제인 성장(growth)과 불균형(imbalance)을 둘 다 해결할 수 있는 게 AI”라며 경제활동의 효율을 높이고 경상수지의 불균형을 해소하는 데 AI 활용의 대중화가 역할을 할 수 있다고 기대했다.

한편, 한미가 협의 중인 3500억달러의 대미투자 진행 상황에 대해 “팩트시트를 바탕으로 (투자 대상을) 명확화하는 작업이 진행 중”이라며 “한미 간 특별한 이견이 있지는 않은 것으로 안다”고 말했다.

미 무역대표부(USTR)가 한·중·일 등을 상대로 진행 중인 무역법 301조 조사에서 한국 염전의 ‘강제 노동’이 문제가 될 수 있을 것으로 보느냐는 질문에는 “담당 부처(고용노동부)가 USTR에 잘 설명했고, 문서로도 제출했을 것”이라며 “잘 대응할 것으로 본다”고 답했다.