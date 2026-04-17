DF 1구역에 240여개 브랜드 입점 화장품·주류·담배 全구역 영업 개시 온·오프라인 대규모 프로모션 진행

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데면세점이 17일 인천국제공항에서 영업을 시작하며 3년 만의 복귀를 알렸다. 롯데면세점은 이를 통해 향후 10년간 매년 6000억원 이상의 매출 확대 효과를 기대하고 있다.

롯데면세점은 이날 인천공항 DF1 구역(화장품·향수/주류·담배) 매장 영업을 시작했다. 사업 기간은 영업 개시일로부터 최장 10년이다. 앞서 롯데면세점은 지난 2월 인천공항 DF1 구역 사업자로 최종 선정됐다. 40여년 업력과 해외 거점 공항 운영 전문성, 4개 분기 연속 흑자 등 재무건전성 등이 주효했다.

DF1 구역은 4094㎡(약 1240평) 규모로, 터미널 1·2 및 탑승동 등에서 15개 매장으로 나눠 운영한다. 샤넬, 라메르, 디올 등 향수·화장품과 발렌타인, 조니워커, KT&G, 정관장 등 주류·담배·식품을 포함한 240여개 브랜드가 입점했다.

매장 리뉴얼은 향후 공항공사와 협의해 순차적으로 진행될 계획이다. 이와 함께 내·외국인 출국객 트렌드에 맞춘 브랜드·상품 존을 구성하고, 디지털 체험형 콘텐츠를 매장 전면에 도입할 계획이다.

롯데면세점은 인천공항점 오픈을 기념해 대규모 프로모션인 ‘오프닝 페스타’도 준비했다. 먼저 오프라인에서 필리핀 항공권·호텔 경품과 LDF PAY 등 최대 233만원의 쇼핑 혜택 제공, 네이버페이 10만원 이상 결제 시 포인트 1만원 즉시 적립 등 내국인 혜택을 마련했다. 위챗페이 최고 5% 환율 우대 쿠폰, 유니온페이 할인 등 외국인 고객을 위한 혜택도 있다.

롯데인터넷면세점에서도 인기 상품 20개 최대 55% 할인 특가전과 매일 오전 11시 선착순 스페셜 쿠폰 발급, 인천공항 오픈 기념 축하 댓글 경품 이벤트 등 다양한 행사를 진행한다. 엘페이(L.PAY) 결제 시 엘포인트 최대 10배 적립, 카카오페이·네이버페이·토스페이·페이코 등 간편결제 혜택도 운영한다.

양희상 롯데면세점 영업부문장은 “인천공항은 국내외 여행객이 한국의 첫인상과 마지막 인상을 갖는 상징적인 장소”라며 “3년 만에 다시 고객을 맞이하는 만큼, 공항공사와 긴밀히 협력해 내외국인 모두가 만족할 수 있는 면세쇼핑 환경을 구축해 나가겠다”고 말했다.

한편, 롯데면세점은 서울 명동본점과 월드타워점, 부산점, 제주점 등 시내점 4곳을 비롯해 인천·김포·김해·제주 등 공항점 4곳을 포함, 국내 총 8개 지점을 운영하고 있다.