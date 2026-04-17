[헤럴드경제=조용직 기자] 프로당구 선수들과 동호인이 한 팀을 이뤄 경기하는 스카치 대회가 오는 5월에 열린다.

㈔프로당구선수협회(회장 황득희)는 “내달 2일부터 4일까지 고양 킨텍스 PBA 스타디움 및 고양시 일대 당구장에서 ‘2026 프로당구선수협회장배 프로선수와 동호인이 함께하는 전국당구대회’를 개최한다”고 17일 밝혔다.

올해 두 번째 대회를 맞은 이 대회는 경기도체육육성지원사업으로 선정돼 총상금 4220만원(부상 2000만원 포함) 규모로 열린다. 지난해 첫 대회에서는 최혜미(LPBA∙웰컴저축은행)-남윤형 팀이 결승에서 임태수(드림투어)-손부원 팀을 꺾고 초대 우승팀에 오른 바 있다.

대회 방식은 프로당구 선수와 동호인이 한 팀을 이뤄 스카치더블(팀 A와 B가 번갈아가며 공격하는 방식)로 진행한다. 성별에 따라 핸디 점수가 달리 적용된다. 남성간 팀을 이룰 경우 30점, 여성 팀 20점, 혼성 팀 26점이다.

대회 예선전은 총 3개팀 1개조 리그전으로 경기하고, 64강부터 8강까지는 점수제 토너먼트로 진행된다. 준결승과 결승은 4전 3선승제 세트제로 진행된다. 세트스코어 2:2가 될 경우에는 승부치기로 최종 승패를 가린다.

프로당구선수협회 황득희 회장은 ”지난해 첫 대회가 큰 호응을 얻은 만큼, 올해는 더 많은 선수와 팬들이 함께 즐길 수 있는 축제가 되길 바란다”면서 “프로와 동호인이 함께 호흡하는 이번 대회가 경기도 체육과 전국 당구 문화에 새로운 활력을 불어넣을 것”이라고 전했다.