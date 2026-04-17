고용률 69.7% 달성 목표

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 초고령사회 대응과 지역 맞춤형 고용 확대를 위한 ‘2026년도 일자리대책 연차별 세부계획’을 수립·공시했다고 17일 밝혔다.

이번 계획은 ‘내 일(My Job)로 완성하는 은평의 내일(Tomorrow)’을 비전으로, 2026년 총 1만4364개의 일자리 창출과 고용률 69.7% 달성을 목표로 한다.

구는 초고령사회와 낮은 청년층 비중, 소상공인 중심의 산업구조 등 은평구의 지역 특성을 반영해 청년·여성·중장년·어르신·장애인 등 전 계층을 아우르는 5대 핵심 전략을 수립하고 141개 사업을 추진할 계획이다.

주요 전략은 ▷복지·고용·성장의 선순환 은평형 사회서비스 일자리 확대 ▷생애주기별·대상별 수요 맞춤형 일자리 발굴 ▷고용시장 환경을 반영한 직무역량 강화로 분야별 일자리 연계 ▷지역 소상공인 경쟁력 강화로 자립형 고용 창출 ▷문화관광도시 은평 조성으로 미래 일자리 육성이다.

특히 중장년과 고령층 비중이 높은 지역 특성을 반영해 경력 활용형 일자리와 취업 지원 프로그램을 운영한다. 아울러 청년층 취·창업 지원과 경력 보유 여성의 경제활동 참여 확대를 위한 직업교육·돌봄 기반 마련을 병행한다.

앞서 은평구는 2025년 애초 목표 대비 115%를 초과한 1만 6,125개의 일자리를 창출했다. 이를 바탕으로 2026년에는 고용의 질과 지속가능성 확보에 중점을 둘 계획이다.