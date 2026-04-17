청계광장 기념식·걷기 페스티벌·청년 토크콘서트…‘모두의 노동절’ 강조

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부와 노동계·경영계·시민사회가 63년 만에 공휴일로 지정된 노동절을 맞아 공동 기념행사를 추진한다. 노사민정이 함께 준비하는 ‘국민 참여형’ 행사로 노동 존중 문화 확산과 사회적 대화 복원을 강조하는 데 방점이 찍혔다.

고용노동부는 17일 노동절 기념행사 공동준비위원장단과 조찬 회동을 열고, 오는 5월 1일 열리는 기념식과 부대행사 추진 상황을 공유했다고 밝혔다.

이번 회동에는 정부를 비롯해 경제사회노동위원회, 한국노총, 한국경영자총협회, 전태일재단 등 노·사·민·정 대표 인사들이 참석했다. 참석자들은 공동 준비 과정과 향후 협력 의지를 확인하고, 노동절을 계기로 노동 존중과 상생 메시지를 확산하는 데 뜻을 모았다.

올해 노동절은 ‘근로자의 날’ 명칭이 ‘노동절’로 복원되고 처음으로 공휴일로 지정된 점이 특징이다. 이에 따라 플랫폼 종사자, 프리랜서, 공무원·교원 등 기존에 행사 참여가 제한됐던 다양한 노동 주체까지 포괄하는 국가 기념일로 확대됐다.

행사는 당일 서울 청계광장에서 야외 기념식과 ‘5·1 걷기 페스티벌’이 연계 개최된다. 기념식에는 청년·여성·장애인·이주노동자 등 다양한 계층이 참여하며, 노동절 유공자 포상과 함께 미래 노동에 대한 공동선언문이 발표될 예정이다.

걷기 행사는 청계광장에서 전태일기념관, 평화시장으로 이어지는 5.1㎞ 코스로 운영되며, 구간별로 고용·노동 정책 홍보 및 상담 부스, 체험 프로그램 등이 마련된다. 국민 누구나 참여할 수 있도록 개방형 행사로 진행된다.

전날인 4월 30일에는 청년층을 대상으로 ‘노동절 전야 토크콘서트’도 열린다. 김영훈 노동부 장관과 다양한 노동 형태의 패널이 참여해 일의 의미, 고용 불안, 노동 방식 변화 등에 대해 소통할 예정이다.

노사민정은 그간 공동준비위원회를 구성해 실무회의를 이어왔으며, 방송 캠페인 등 홍보 활동도 공동으로 추진해왔다. 이번 행사 역시 단순 기념식이 아닌 국민 참여형 프로그램으로 확대해 노동의 가치에 대한 사회적 공감대를 넓힌다는 계획이다.

권창준 노동부 차관은 “이번 행사는 정부 단독이 아닌 노동계·경영계·시민사회가 함께 준비했다는 점에서 의미가 크다”며 “이 과정에서 쌓은 신뢰가 향후 노동 현안 해결의 기반이 될 것”이라고 말했다. 이어 “5월 1일이 모든 일하는 사람들이 자부심을 느끼고, 국민이 노동의 소중함을 되새기는 ‘모두의 노동절’이 되길 기대한다”고 밝혔다.