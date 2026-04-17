[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 롯데아울렛이 봄 나들이 시즌을 맞아 대형 쇼핑 행사에 나선다.

17일 롯데백화점에 따르면 롯데아울렛 이시아폴리스점과 율하점은 이날부터 19일까지 사흘간 올해 첫 초대형 쇼핑 행사 ‘블랙 슈퍼 쇼(BLACK SUPER SHOW)’를 진행한다.

행사는 ‘4월의 블랙 프라이데이’를 테마로 아울렛 할인가에 추가 혜택을 더하고 최대 1000만원의 쇼핑 지원금을 제공하는 것이 특징이다.

기존 아울렛 가격에 한 번 더 혜택을 얹는 ‘블랙 프라이스(BLACK Price)’가 핵심이다. 노스페이스, 라코스테, 스케쳐스 등 인기 브랜드가 참여해 추가 할인 혜택을 제공하고 점포별 특화 상품전도 함께 연다.

이시아폴리스점은 ‘노스페이스 에디션 슈퍼 위크’와 디자이너 편집숍 ‘하고하우스’ 이월상품 특집전을 선보인다. 율하점은 ‘스케쳐스 패밀리 대전’과 모조에스핀, 듀엘 등이 참여하는 ‘대현 그룹 패션 위크’를 진행한다.

경품 행사도 준비됐다. 오는 19일까지 모바일 앱으로 응모하고 행사 기간 점포를 방문해 구매한 고객을 대상으로 ‘럭키드로우’를 진행해 총 100명에게 쇼핑 지원금을 증정한다.

1등 1명에게는 연간 1000만원의 쇼핑 지원금을 제공한다. 여러 브랜드를 이용할수록 당첨 확률이 높아진다.

식음료(F&B) 매장에서 2만원 이상 결제 시 사용할 수 있는 4000원 할인권을 선착순 5000명에게 제공하고 롯데카드로 50만·100만·200만원 이상 구매하면 5% 상당 롯데상품권을 증정한다.

최종훈 롯데아울렛 이시아폴리스점장은 “고물가 시대에 고객들이 실질적인 가치를 체감할 수 있도록 블랙 프라이데이에 버금가는 대규모 혜택과 이벤트를 준비했다”며 “고객들이 합리적인 쇼핑과 함께 일상의 활력을 얻는 즐거운 봄맞이 경험이 되길 기대한다”고 밝혔다.