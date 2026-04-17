[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]국민의힘 김재욱 칠곡군수가 16일 예비후보를 등록한 후 “지금까지 만든 기반 위에서 더 큰 변화를 이어가기 위해 출마하게 됐다”고 재선 도전에 나섰다.

이날 김 예비후보는 지난 민선 8기 출범 이후 영남권 최초로 국가 예산과 경북도 예산을 끌어오는 공모사업 전담팀을 신설하며 예산 확보 방식을 바꿨다.

그 결과 147건에 총사업비 1870억원 규모의 사업을 이끌어 냈다. 또 칠곡군을 경북 기초자치단체 가운데 가장 높은 수준의 청렴도 등급 유지에 노력해 왔고 공약 이행 평가 A등급까지 받는 등 성과와 실행력을 동시에 입증함은 물론 행정 신뢰도 높였다.

특히 생산 중심의 농업 분야를 소득과 산업을 함께 키우는 구조로 전환해 프리미엄 쌀을 비롯해 농산물 공동 브랜드 ‘건강 담은 칠곡할매’를 통해 판로와 경쟁력을 높였다.

여기에 농기계 무인화·지능화를 위한 애그테크 융복합 실증 플랫폼도 추진하는 한편 첨단농기계 실증과 연계한 융복합 클러스터 조성도 속도를 내며 농업을 미래 산업으로 확장하는데 노력했다.

아울러 지역 자원을 기반으로 한 문화 생태계 조성에 나서 사계절 축제를 확대하고, 칠곡낙동강평화축제를 원도심으로 분산 개최해 지역 상권과 연계된 문화 구조를 만들었다.

칠곡군을 미래교육지구 사업 선정으로 학교와 지역이 함께하는 교육 생태계를 구축했다는 평가를 받고 있다. 장기간 정체돼 있던 북삼오평 일반산업단지를 공공토지 비축사업 대상지로 선정해 본격 추진의 발판을 마련해 기업 유치와 일자리 창출로 이어질 기반을 다지는데 노력했다.

11만 칠곡주민의 생활 기반 개선을 위해 왜관과 북삼 일대 공영주차장 확충과 장기 방치 건축물 정비로 주민 불편 해소하는 등 지역의 오랜 묵은 과제를 해결해 왔다.

김재욱 예비후보는 “칠곡은 더 이상 가능성에 머무는 도시가 아니라 실질적인 도약을 이뤄가는 도시”라며 “그 성과를 바탕으로 더 큰 변화를 만들기 위해 재선에 도전했다”고 말했다.

한편 김재욱 예비후보는 오는 18일 선거 캠프 개소식을 열고 주요 공약을 발표할 예정이다.