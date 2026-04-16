[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울에서 30대 여성이 속옷 바람으로 길에서 행인들을 무차별 폭행하다 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 약물 투약 여부를 조사하고 있다.

16일 TV조선에 따르면, 30대 여성 A 씨는 지난 10일 밤 11시 20분께 서울 관악구 인도에서 난동을 부렸다.

A 씨는 대로변 인도에서 대화를 나누고 있는 두 남성 중 한 명에게 달려들어 발길질을 하고 손으로 얼굴을 여러 차례 때렸다.

또 옆에서 말리던 다른 남성도 공격했다.

여성은 잠시 자리를 뜨더니 다시 나타나 허공에 팔을 휘두르며 위협했다.

배달기사인 남성들은 가해 여성과는 일면식도 없는 사이였다.

신고자는 “여성이 횡설수설하길래 눈 쪽으로 (이상해서) 자세히 보고 말투도 어눌해서 약 했냐고 물어봤는데 대답을 못 했다”라고 했고, 목격자도 “여자가 약에 취한거 같다”고 말했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 여성을 긴급 체포했다.

경찰이 인근에 있던 여성의 주거지를 수색한 결과, 마약류로 분류되는 약물이 발견된 것으로 전해졌다.

경찰은 여성에 대해 폭행 혐의와 함께 마약류관리법 위반 여부도 조사 중이다.