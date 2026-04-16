[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 하재숙의 남편 이준행 씨가 최근 속초 앞바다에서 실종된 70대 선장 발견에 기여한 사실이 알려진 가운데, 해경이 이 씨에게 감사장을 수여했다.

속초해양경찰서는 16일 해양 사고 현장에서 수색 활동을 펼친 민간 구조대원 3명에게 감사장을 수여했다.

이들은 최근 양양 물치항과 속초 대포항 일대 실종자 수색에 참여해 적극적으로 구조 활동을 지원한 공로를 인정받았다. 이들은 생업을 뒤로한 채 현장에 투입돼 구조 작업에 힘을 보탠 것으로 전해졌다.

하재숙의 남편 이준행 씨도 그 중 한 명이다. 이 씨는 지난 8일 오후 2시쯤 속초시 대포항 동쪽 1㎞ 해상, 수심 약 20ｍ 지점에서 전날 어선 전복 사고로 실종된 70대 선장을 발견했다. 당시 심정지 상태였던 선장은 병원으로 이송됐지만 사망했다.

하재숙은 지난 9일 SNS에 “며칠 전 사고로 실종되셨던 선장님은 어제 남편이 발견해서 잘 모시고 나왔다”며 “부디 이런 사고가 더는 없었으면 한다”고 애도를 표했다. 이어 “따뜻한 곳에서 편히 쉬세요. 선장님”이라며 “속초해양재난구조대와 해경 여러분 모두 고생 많으셨다”고 덧붙였다.

이우수 속초해양경찰서장은 “해양 재난구조대원들의 투철한 사명감과 헌신이 해양 안전을 지키는 데 큰 힘이 되고 있다”며 “앞으로도 민·관의 긴밀한 협력을 통해 안전한 바다를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 했다.

하재숙(47)은 2016년 동갑내기 이 씨와 결혼했다. 이 씨는 국군정보사령부특임대(HID) 출신으로, 고성에서 다이빙숍 장비 대여 사업을 하는 등 잠수와 수색에 탁월한 능력을 지녔으며, 이를 활용해 많은 이들을 도와온 것으로 알려졌다.

2022년에는 제69주년 해양경찰의 날을 맞아 진행된 행사에서 감사장을 받기도 했다. 당시 동해지방해양경찰청 홍보대사였던 하재숙은 “늘 (남편이) 이웃의 어려운 일에 제일 먼저 달려가는지라 때로는 너무 걱정돼서 잔소리를 늘어놓기도 했지만 자랑스럽다”며 “더불어 우리 모두 우리 바다를 아끼고 보호합시다”라는 글을 남겼다.