어린이대공원·뚝섬한강공원·구의공원 3개소… 4~6월·9~11월 주말 운영 4~9세 아동 대상, 1일 3회 운영… 사전예약·현장접수 병행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 야외활동이 많아지는 봄을 맞아 아이와 가족이 함께 즐길 수 있는 주말 특화형 야외 놀이공간인 ‘여기저기 서울형 키즈카페’를 운영한다.

‘여기저기 서울형 키즈카페’는 공원 등 생활권 내 유휴공간을 활용한 야외 놀이시설로 아이들에게 다양한 놀이시설과 체험활동을 제공, 부모님들에게는 휴식과 여가 시간을 지원하기 위해 마련됐다.

운영기간은 4월 11일부터 6월 21일까지, 9월 12일부터 11월 15일까지이며 기간 중 격주로 운영한다.

운영 장소는 ▷어린이대공원 ▷뚝섬한강공원 ▷구의공원 등 총 3개소로, 기존 어린이대공원에 이어 뚝섬한강공원과 구의공원이 신규로 운영된다. 각 공간은 약 300~500㎡ 규모로 조성되며 회차당 24~40명이 이용할 수 있고, 이용시설은 오전 10시부터 오후 5시 30분까지로 하루 3회, 회차당 2시간씩 운영한다.

놀이공간은 모험형 놀이시설, 소꿉놀이 공간, 모험의 산, 정원 체험 등 다양한 시설을 갖춰 신체활동과 체험 요소를 결합한 놀이환경으로 아이들이 즐겁고 신나게 놀 수 있도록 만들었다.

이용 대상은 4세부터 9세 아동이며 이용요금은 아동 1인당 5000 원으로, 보호자는 무료로 입장할 수 있다. 이용은 사전예약 80%, 현장접수 20%로 운영하며 사전예약은 ‘우리동네키움포털’을 통해 신청할 수 있다.

이용방법은 구청 누리집, 카카오톡 등 다양한 채널을 통해 안내 받을 수 있으며, 현장에는 안전요원을 배치해 아이들이 안전하게 키즈카페를 이용할 수 있도록 하였으며, 보호자를 위한 휴게공간도 마련되어 있다.

김경호 광진구청장은 “가까운 공원에서 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 환경을 마련했다”며 “앞으로도 아이와 가족이 함께 이용할 수 있는 생활밀착형 여가공간을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.