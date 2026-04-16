지난해 공공일자리 6,570명 일자리 지원…목표대비 109.5% 초과 달성 일자리대책 수립… 5대 전략·29개 과제·53개 사업 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 ‘2026년 광진구 일자리대책 세부계획’을 수립, 공공일자리 6000개 제공을 포함해 총 1만3115개의 일자리 창출을 목표로 본격 추진한다.

앞서 광진구는 2025년 한 해 동안 25개 부서에서 126개 일자리 사업을 운영해 총 6570개의 공공 분야 직접일자리를 제공했다.

이는 당초 목표인 6000명을 크게 웃도는 수치로, 목표 대비 109.5%를 달성한 것이다.

이 같은 성과를 바탕으로 구는 올해도 공공일자리 6000 개 창출을 목표로 민간 일자리와 연계한 고용 확대에 정책 역량을 집중한다. 단순한 일자리 제공을 넘어 취업 연계와 직무역량 강화까지 아우르는 방향으로 정책을 확대해 나갈 계획이다.

올해 일자리 사업은 5대 핵심전략과 29개 세부과제를 중심으로 총 53개 사업추진을 통해 총 1만3115개의 일자리 창출과 함께 취업자 수 17만6934명, 고용률 68.5% 달성을 목표로 잡았다. 분야별로는 직접일자리 6068개를 비롯해 직업훈련 3154개, 고용서비스 1660개, 고용장려금 2035개, 창업지원 198개 등으로 구성된다.

특히 동행일자리와 광진 행복일자리, 어르신·장애인 일자리 등 공공형 일자리를 확대, 일자리센터와 ‘찾아가는 일자리센터’, 일자리 박람회 등을 통해 구인·구직 매칭 기능을 강화한다. 청년분야에서는 청년센터 광진과 청년이룸터 운영, 청년 지원사업을 통해 청년 취·창업 기반을 확대, 50플러스센터를 중심으로는 중장년 재취업 지원도 이어간다.

이와 함께 공공일자리 중심 구조를 보완하고 민간 일자리로의 전환을 강화하는 데 중점을 둔다. 기업 수요 기반의 직업훈련과 취업 연계를 확대, 인공지능(AI)과 디지털 기반 교육을 통해 변화하는 산업환경에 대응할 수 있는 인재 양성도 강화할 계획이다.

아울러 소상공인 원스톱지원센터 및 봉제산업 종합지원센터 운영, 전통시장 및 중소기업 지원, 동서울터미널 현대화와 옛청사부지 공공복합개발 추진 등 지역경제 활성화 사업을 통해 민간 중심의 고용 창출 기반을 지속적으로 확대해 나간다.

김경호 광진구청장은 “지난해 공공일자리 목표를 초과 달성하며 고용안정 기반을 다진 만큼 올해도 구민이 체감할 수 있는 일자리 정책을 이어가겠다”며 “공공과 민간이 함께 성장하는 지속가능한 고용 구조를 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.