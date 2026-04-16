사무소 부문 대상에 서영암농협 6년 연속 개인 부문 대상은 광양농협 김재헌 과장 강호동 농협중앙회장 현장 참석해 응원도

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험이 지난 14~15일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 수상자와 임직원 1100여 명이 참석한 가운데 ‘2025 연도대상 시상식’을 개최했다고 16일 밝혔다.

14일 진행된 농축협 사무소 부문 시상식에서는 전국 84개 사무소(중복 수상 포함)가 수상했다. 전남 서영암농협이 6년 연속 사무소 종합부문 대상의 영예를 안았다. 서영암농협을 포함해 충북 청주축산농협 등 총 25개 농축협이 종합부문 대상을 차지했다.

15일 개인 부문 시상식에서는 218명이 수상했다. 대상은 김재헌 전남 광양농협 과장에게 돌아갔다. 김 과장은 “최고의 영예인 대상을 수상하게 돼 무한한 영광으로 생각한다”고 말했다.

시상식 첫날에는 강호동 농협중앙회장이 직접 현장을 찾아 수상의 기쁨을 나눴다. ‘농민의 마음이 곧 하늘의 마음’이라는 ‘농심천심(農心天心)’의 가치를 바탕으로 급변하는 농업 환경 속에서도 농업인의 경영 안전망 역할을 충실히 수행하고 농업 현장의 어려움을 함께 해결해 나갈 것을 결의하며 시상식의 의미를 더했다.

송춘수 농협손보 대표는 “농축협 임직원들의 헌신적인 노력이 있었기에 농업인을 위한 든든한 버팀목이 될 수 있었다”며 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 농업인의 행복과 함께 성장하는 농협손보가 되겠다”고 말했다.