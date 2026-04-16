서울경제진흥원(SBA)에서는 지난 3월에 하이서울기업이 보유한 비즈니스 서비스를 B2B 연결을 통해 기업에서 필요로 하는 서비스를 지원하는 ‘2026년 하이서울 B2B 비즈니스 서비스 프로그램’에 참여할 수행기업을 모집했다.

이는 하이서울기업 간 B2B 연결을 지원하여 경쟁력을 강화하고 동반 성장 환경을 구축한다는 목적 아래 전개된 사업이다.

AX(AI 전환) 분야에 지원한 주식회사 투니온은 AI 기반 영상 제작 솔루션, 즉 애니메이션과 홍보 영상 제작의 AX 솔루션으로 B2B 비즈니스 서비스 수행기업에 선정되었다. 투니온은 웹툰, 만화책뿐 아니라 이미지를 영상 콘텐츠로 전환하는 AI 영상화 솔루션 기업으로 국내외 AI 영상 분야를 개척하고 있다. 웹툰이나 이미지를 기반으로 영상을 제작하며 영상 제작 파이프라인의 AX를 통해 기존 영상 제작 프로세스 대비 80% 이상의 비용 절감과 기간 단축을 실현한 것이 특징이다.

투니온의 솔루션은 제작 과정 전반에 AI 기술을 적용해 자동화를 달성했다. 단순한 외국 API 활용이 아닌 파인튜닝 된 자체 AI 모델과 AI 에이전트 기반의 솔루션을 보유하고 있으며 영상 편집과 사운드 등 전 과정에 최신 AI 기술을 적용한다. 또한 영상 연출과 AI 전문 인력이 결과물을 검수하고 추가 작업을 진행해 품질을 보장한다.

2026년 1월 법인을 설립한 이래 순천향대학교병원 AI 홍보영상 제작, 웹툰 기획사 DCC ENT와의 영상화 공동 제작 계약 체결, 과기정통부 AI 바우처 공급기업 선정 등 빠르게 사업 기반을 다져가고 있으며,특히 순천향대학교병원 AI 홍보영상의 경우 설립자의 수십년 전 사진, 영상과 AI로 생성한 새로운 영상을 활용제작하여 큰 호응을 얻었다.

현재 DCC ENT와 미국 주요 플랫폼 사 대상 숏애니 PoC 제작 진행 중이며, 웹툰계의 힉스필드를 표방하는 솔루션의 고도화를 진행 중이며, 투니온의 AI 기반 영상 제작 솔루션은 수진기업과의 매칭을 통해 다양한 분야의 홍보영상과 숏애니 또는 PV(Promotion Video)를 제공할 예정이다.