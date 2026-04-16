[헤럴드경제=문영규 기자] 내달 구매하는 국제선 항공권의 유류할증료가 역대 최고 단계에 오르면서 20만원 수준이던 미국 뉴욕 왕복 유류할증료가 113만원으로 폭등했다.

16일 연합뉴스에 따르면 국제유가 상승으로 5월 유류할증료 기준은 적용 가능한 최고 단계인 33단계를 기록했다.

5월 유류할증료 기준이 되는 3월 16일~4월 15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 1갤런당 511.21센트(배럴당 214.71달러)를 기록해, 33단계 기준 470센트 이상을 훌쩍 넘어섰다.

33단계가 적용된 것은 이번이 처음이다. 전달 18단계에서 무려 15단계나 오른 것으로. 현행 유류할증료 체계가 도입된 2016년 이후 최대 폭으로 상승했다.

미국·이스라엘과 이란의 무력 충돌 직전인 2개월전 유류할증료가 6단계였는데, 무려 27단계나 뛴 셈이다.

기존 최고 단계는 러시아와 우크라이나 전쟁이 발발한 2022년 7월~8월 22단계였다.

유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액이다. 국토교통부 거리비례제에 따라 각 항공사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정한다.

유류할증료는 항공권 발권일 기준으로 부과된다. 항공사는 발권 이후 유가가 더 올라 유류할증료가 올라도 차액을 받지 않고, 반대로 유류할증료가 내려도 차액을 돌려주지 않는다.

뉴욕 유류할증료 두 달 만에 19만8000원→112만8000원

국내 항공사들은 내달 구매 항공권에 유류할증료 33단계를 반영할 예정이다.

대한항공은 편도 기준 최소 7만5000원에서 최대 56만4000원의 유류할증료를 부과할 방침이다. 이달만 해도 4만2000원~30만3000원 수준이었다.

가장 먼 미국 뉴욕, 애틀랜타, 워싱턴, 캐나다 토론토 등은 56만4000원이 적용돼 왕복 유류할증료만 112만8000원에 달한다. 2개월 전만 해도 19만8000원에 불과했는데, 5배 가까이 뛰었다.

가장 가까운 일본 후쿠오카, 중국 칭다오 노선 등엔 7만5000원이 적용된다. 왕복 15만원 정도다.

아시아나항공은 5월 국제선 유류할증료가 편도 8만5400원~47만6200원으로 책정됐다. 미주·유럽 노선에서는 대부분 최대 단계인 47만6천200원이 적용된다.

2개월 전인 1만4600원~7만8600원보다 6배 넘는 수준으로, 이달 4만3900원∼25만1900원보단 2배가량 올랐다.

제주항공, 티웨이항공, 진에어 등 저비용항공사(LCC)들도 다음 달 적용할 유류할증료를 수일 내 발표할 방침이다.

5월 국내선 유류할증료는 대한항공, 아시아나항공 등 주요 항공사가 편도 기준 3만4100원으로 이달 적용하는 7700원과 비교해 4.4배 높였다.

해외여행 부담, 국내여행 증가로?

항공사들은 유류할증료 상승으로 인한 여행수요 감소를 우려하고 있는 것으로 전해졌다. 장거리 해외여행을 계획한 여행객들도 단거리 노선으로 계획을 변경할 수 있다.

여행사들은 여행사들은 우선 유류할증료 인상 영향을 받지 않는 노선 상품을 묶은 기획전 등으로 여행 수요 방어에 나서고 있다.

여행사가 항공기 좌석을 미리 사들일 때 유류할증료를 포함해 계약을 맺는 경우가 있는데, 이럴땐 인상분이 반영되진 않는다.

하나투어는 현재 약 50∼60개 노선에서 유류할증료가 부과되지 않는 상품을 모아 ‘가격잠금 단거리여행’, ‘가격동결 장거리여행’이라는 마케팅을 진행 중이다.

이달 말 라이브커머스를 통해서도 유류할증료가 부과되지 않는 핵심 상품을 판매할 계획이다.

모두투어는 유류할증료와 환율 변동의 영향이 없거나 적은 상품만을 모은 ‘가격고정’ 기획전을 진행하고 있다.

GS샵에 따르면 TV홈쇼핑 기준 국내여행 상품 상담 예약은 올해 1~3월 전년 동기 대비 10.6% 감소했으나 이달 1일~12일은 반전흐름이 이어져 전년 동기 대비 114.3% 증가한 것으로 전해졌다.

11번가의 1~15일 ‘국내숙박’ 카테고리 결제거래액은 전년 동기 대비 189% 증가했다. 같은 기간 결제건수와 결제고객수는 각각 136%, 142% 늘었다.

SSG닷컴은 이달 2~15일 2주간 국내 숙박 패키지 매출이 전년 동기 대비 10% 증가한 것으로 전해졌다.