- 쾌적하고 편리한 주거 인프라와 탄탄한 임대 수요 기반 고급 주거지 발돋움

- 142년 전통 사립학교 ‘애니 라이트 스쿨’ 평택 고덕에 조성 추진 중

부동산 시장에서는 국제학교가 들어선 지역이 시간이 지나면서 자연스럽게 지역을 대표하는 고급 주거지로 자리 잡는 흐름을 보여왔다. 국제학교가 위치한 곳에는 고소득 전문직 종사자와 외국인 임직원 등 자녀 교육에 높은 관심을 가지면서도 충분한 소비력을 갖춘 수요층이 유입되며, 주거 수요의 수준이 전반적으로 향상된다. 이를 바탕으로 상업시설과 생활 인프라가 동반 성장하는 선순환 구조가 형성되고, 이는 지역 가치 상승을 이끄는 핵심 동력으로 작용한다.

특히 국제학교 인근 주거지는 단순한 입지적 장점을 넘어 구조적인 희소성을 갖는다. 국내에서는 국제학교 공급이 제한적인 만큼, 해당 교육 환경을 누리려는 수요에 비해 주거 공급이 부족해지는 경향이 있기 때문이다.

여기에 글로벌 기업 종사자들의 경우 주거비 지원을 받는 사례가 적지 않고, 자녀 교육을 위해 타 지역에서 유입되는 수요까지 더해지면서 안정적인 임대 수요가 형성된다. 이에 따라 전·월세 시장은 안정적인 흐름을 유지하며, 매매시장 역시 하락기에는 가격 방어력이 높고 상승기에는 상대적으로 높은 상승률을 보이는 특징을 나타낸다.

이 같은 현상은 국내 여러 지역에서 이미 확인된 바 있다. 브랭섬홀아시아와 노스런던컬리지에잇스쿨 제주 등 4개 국제학교가 위치한 제주영어교육도시와 채드윅 송도국제학교가 자리한 인천 연수구 송도국제도시 1공구 일대가 대표 사례로 꼽힌다. 이들 지역은 국제학교 학생과 가족, 교직원 등 대규모 인구 유입을 바탕으로 쾌적하고 편리한 주거 환경을 갖추며 지역을 대표하는 부촌으로 성장했다.

이러한 흐름 속에서 경기도 평택시 평택고덕국제화계획지구 A-63BL에 금호건설이 신규 분양 단지 ‘고덕신도시 아테라’를 선보일 예정이다. 해당 단지는 지하 1층부터 지상 27층까지 총 6개 동, 전용면적 74㎡와 84㎡, 총 630세대로 조성된다. 민간참여 공공분양 방식으로 공급되는 만큼, 금호건설 아테라 브랜드의 상품성과 분양가 상한제가 적용된 합리적인 가격으로 공급될 예정이다.

단지가 들어서는 평택고덕국제화계획지구에는 국제학교인 미국 애니 라이트 스쿨이 2030년 개교를 목표로 캠퍼스 조성을 추진 중이다.

애니 라이트 스쿨은 미국 워싱턴주 타코마에 위치한 142년 전통의 사립학교로, 지난해 9월 평택시와 캠퍼스 설립 및 운영을 위한 협약을 체결했다. 유치원부터 고등학교까지 전 과정을 아우르는 국제바칼로레아(IB) 프로그램 도입도 추진 중이다. 여기에 더해 도보권 내 유치원과 초·중학교 신설이 예정되어 있으며, 고덕14초등학교와 고덕6중학교도 각각 2029년 3월 개교를 앞두고 있다.

생활 인프라도 우수하다. 홈플러스 송탄점, 코스트코 평택점, 이마트 평택점 등 대형 유통시설과 롯데시네마 송탄점, CGV 평택고덕점, 평택아트센터 등 문화시설 이용이 편리하며, 다양한 상업시설이 밀집한 고덕국제신도시 상권도 가까이에서 누릴 수 있다. 여기에 평택도서관(예정), 평택박물관(계획) 등 추가 문화시설도 들어설 예정이다.

교통 여건도 뛰어나다. 단지는 고덕중앙1로를 통해 지역 내 이동이 수월하며, 평택고덕IC와 어연IC를 이용해 광역 이동도 가능하다. 지하철 1호선 서정리역 이용이 편리하고, 도보권 내 BRT 정류장도 조성될 예정으로 주요 지역 접근성이 더욱 개선될 전망이다.

직주근접 환경 역시 눈에 띈다. 고덕국제신도시는 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 KG모빌리티, 송탄일반산업단지, 어연한산일반산업단지, 평택드림테크 일반산업단지 등 다수의 산업단지와 인접해 있다. 또한 삼성전자 캠퍼스 인근에는 고덕R&D테크노밸리 조성도 계획되어 있다.

가격 경쟁력도 강점으로 꼽힌다. 고덕신도시 아테라는 공공분양 단지로 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 분양가가 책정될 전망이다. 민간참여 공공분양 방식은 공공과 민간이 협력해 공급하는 구조로, 합리적인 분양가와 함께 민간 건설사의 기술력과 브랜드 가치를 동시에 확보할 수 있다는 장점이 있다.

한편 고덕신도시 아테라의 견본주택은 경기도 평택시 고덕동 일대에 마련될 예정이다.