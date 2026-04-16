[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 16일 ‘2026년 어복(어촌복지)버스 사업’ 업무협력 양해각서(MoU)를 체결했다,

이날 서울 여의도 글래드 호텔에서 열린 업무협약식에는 부산항만공사를 비롯해 대·중소기업·농어업협력재단, 부산은행, 수협은행, 수협재단, 한국어촌어항공단, 한국연안어업인중앙연합회, 한국해양수산개발원 등 7개 사가 참여해 사업의 원활한 추진과 성과 확산, 참여기관 간 교류·협력 확대 등을 다짐했다.

어복버스 사업은 섬·어촌 어업인의 의료·생활·행정·식품 서비스의 접근성을 높이고 어업인의 정주 여건과 삶의 질 개선을 위해 추진하는 찾아가는 복지서비스로서 2024년 시범사업으로 시작하여 올해도 본격 추진된다.

부산항만공사는 동반성장 농어촌 상생협력기금을 활용해 이번 사업에 지난해와 동일하게 2억원을 출연했으며, 출연 기금은 생활·식품서비스에 투입되어 섬·어촌 지역주민을 위한 이·미용, 목욕과 이동식 장터 및 점빵 운영에 사용될 예정이다.