[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 국내 생활체육 동호인 최대의 축제인 ‘2026 전국생활체육대축전’을 이달 23~26일 4일간 경상남도 일원에서 개최한다고 16일 밝혔다.

2001년 제주에서 시작된 대축전은 올해 전국 17개 시도에서 2만784명(선수 1만6614명 임원 4170명)의 선수단이 참가해 41개 종목에서 열띤 경쟁을 벌인다.

종목별 경기는 메인 개최지인 김해시를 중심으로 경상남도 각 시·군에 위치한 경기장에서 종목별로 치러진다.

대축전 기간 내 ‘제30회 한·일생활체육교류 초청행사’가 함께 개최된다. 축구, 배드민턴, 테니스, 배구 볼링, 소프트테니스, 연식야구, 농구 등 8종목의 30세 이상 생활체육 동호인으로 구성된 일본 선수단이 참가하여 국경을 넘어선 우정을 나눈다.

지난해 대축전에서 AI 기반 경기 중계 시스템을 도입한 데 이어, 올해는 중계 종목을 더욱 확대해 네이버 치지직 ‘대한체육회TV’ 채널을 통해 경기 장면을 실시간으로 송출한다.

개회식은 24일 오후 5시 30분 김해종합운동장에서 개최된다.