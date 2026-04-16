- 산림청, 산불현장 진보한 통신지휘차량 신규 도입…유·무선 통신시스템 등 탑재

[헤럴드경제= 이권형기자] 입체적 통신 체계를 탑재한 산불지휘차량이 위용을 드러냈다. 산림청은 산불현장통합지휘본부의 체계적인 지휘 역량 강화를 위해 조달청과 협업해 고성능 통신지휘차량을 현장에 시범 배치한다고 16일 밝혔다.

이 차량은 조달청에서 실시한 혁신제품 시범구매 사업 중 산림청이 단독으로 선정됐고, 민간기업과 산림청이 긴밀하게 협업해 현장 애로사항과 통신역량을 집중할 수 있는 제품을 완성했다.

▷지휘본부와 산불현장(공중-지상)간 입체적인 통신, ▷추후 설치 예정인 스타링크를 통한 산림지역 내 음영 지역 해소, ▷AI기반 360° 전방향 CCTV 통제 시스템 및 스피커 등의 탑재로 현장지휘본부의 원활한 현장 통제가 가능하다.

박은식 산림청장은 “고성능 통신지휘차량의 배치로 지휘본부와 산불현장과의 원활한 소통이 가능해져 더욱 안전하고 신속한 지휘체계 구축이 기대된다”며 “시범 사용을 거쳐 실제 산불현장에서의 장비 운용 역량을 극대화할 것이다”고 밝혔다.