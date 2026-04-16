국민안전의 날기념사…“국민생명안전위·국가안전사고 조사위 설치”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 16일 “정부는 안전관리 체계를 혁신해서 ‘생명이 존중받는 안전한 대한민국’을 반드시 실현해 나가겠다”고 강조했다.

김 총리는 이날 오전 세종컨벤션센터에서 열린 ‘제12회 국민안전의 날 기념식’ 기념사에서 이같이 밝혔다.

김 총리는 “12년 전 오늘 비극적 사고로 희생되신 304분의 명복을 빈다”며 세월호 참사 희생자에 대한 언급으로 기념사를 시작했다.

이어 “이재명 대통령께서는 국민의 생명과 안전을 지키는 것이야말로 국가의 존재 이유이자 가장 중요한 책무라고 강조해 왔다”며 “정부는 ‘왜 이런 비극이 반복되는가’라는 뼈아픈 질문에 무거운 책임감을 갖고 근본적 변화로 답하겠다”고 약속했다.

김 총리는 “안전 정책의 기반부터 탄탄히 다지겠다”며 “생명안전기본법, 사회재난대책법을 제정하고 대통령 직속의 국민생명안전위원회를 설치해 체계적이고 일관된 안전 정책을 추진하겠다”고 다짐했다.

또 “재난피해자에 대한 원스톱 지원을 강화하고 국가안전사고 조사위원회를 설치해 참사 원인 규명의 전문성을 더욱 높이겠다”고 강조했다.

그는 아울러 “미래세대 안전이 가장 중요하다”며 “안전 취약 지역에 CCTV를 확충해 사각지대를 없애고 학교 주변에 안전한 통학로를 지속적으로 조성하겠다”고도 밝혔다.

김 총리는 “나보다는 우리를 먼저 생각하는 배려야말로 사회 안전에 가장 큰 힘”이라며 “사회 구성원 모두가 힘을 모아야만 안전을 뿌리내리게 할 수 있다”고 당부하기도 했다.

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