추락 위험요인 직접 점검·개선 지시 28만회 순찰 목표 본격 가동 “소규모 현장 안전 사각지대 해소 속도”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 소규모 건설현장을 찾아 직접 ‘일일 안전요원’으로 나섰다. 산업재해 취약지대로 꼽히는 소규모 현장에 대한 점검을 강화하고, 올해 도입된 ‘안전한 일터 지킴이’ 제도의 현장 안착을 독려하기 위한 행보다.

16일 노동부에 따르면 김 장관은 이날 서울 종로구 소재 한 소규모 건설현장을 방문해 ‘안전한 일터 지킴이’와 함께 합동 안전점검을 실시했다. 이번 점검은 장관이 직접 지킴이 활동을 체험하고 현장 애로를 확인하기 위해 마련됐다.

김 장관은 전용 조끼를 착용하고 지킴이와 2인 1조로 현장을 순찰하며 이동식 비계, 접이식 사다리 등에서 발생할 수 있는 추락 위험요인을 집중 점검했다. 위험요인이 확인된 부분에 대해서는 즉각적인 개선 조치도 요청했다.

‘안전한 일터 지킴이’는 올해 새롭게 도입된 제도로, 안전보건 경험이 풍부한 퇴직자와 노사단체 전문가 등 1000명이 참여해 산재 취약 사업장을 상시 순찰한다. 연간 약 28만회 순찰을 목표로 지난 2월부터 본격 운영에 들어갔다.

특히 지킴이는 안전관리 인력이 부족한 소규모 사업장을 중심으로 불시 점검을 실시하고, 위험요인 개선과 함께 재정지원 사업까지 연계하는 역할을 맡는다. 개선이 이뤄지지 않는 현장은 안전보건공단 패트롤이나 노동부 감독으로 연계해 관리 강도를 높인다.

이날 현장에서는 추락사고 예방을 위한 맞춤형 안전정보 제공과 함께, 추락방호망 설치 등 안전시설 지원사업에 대한 안내도 병행됐다. 노동부는 50억원 미만 건설현장이나 10인 미만 사업장 등을 대상으로 최대 3000만원까지 안전시설 설치 비용을 지원하고 있다.

김 장관은 “소규모 현장은 감독 행정이 일일이 닿기 어려운 한계가 있었지만, 지킴이가 핵심 위험요인을 짚고 재정지원까지 연계하는 ‘현장 파수꾼’ 역할을 하고 있다”며 “기술·재정지원과 감독을 유기적으로 결합해 사업장 규모에 따른 안전 격차를 줄여나가겠다”고 말했다.