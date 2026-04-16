- 2만 7000건 몰려, 정부 공모전 역대 최대기록…아이디어의 창업, 사업화, 정책 반영 등 포괄적 고도화 프로그램 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] ‘모두의 아이디어’ 공모전이 정부 아이디어 공모전 역대 최대 규모를 기록했다.

지식재산처는 지난 1월 8일~4월 15일까지 진행된 ‘모두의 아이디어’ 접수 결과, 누적 방문 545만회, 최종 아이디어 제출 2만 7000여 건을 기록했다고 16일 밝혔다.

분야별로 살펴보면, 자유공모 정책분야에 가장 많은 1만 765건(39.6%)이 접수됐으며 지정공모 9264건(34.1%), 자유공모 기술분야 7156건(26.3%) 순이였다.

AI 기반 자동 분류에 의한 자유공모 접수 결과를 살펴보면, 정책 분야에서는 국토교통이 1736건으로 가장 많았고, 기술 분야에서는 제조업이 1345건으로 가장 높은 접수 건수를 기록했다. 지정공모 분야(10개 과제)에서는 행정안전부 ‘AI로 더 편리한 공공서비스 만들기’ 과제에 1617건이 접수돼 가장 많은 참여를 보였다.

‘모두의 아이디어’는 지식재산처 출범 제1호 프로젝트로, 국민의 창의적 아이디어를 발굴해 창업과 R&D로 연결시키고 각 부처의 정책에 반영하는 범국민 개방형 혁신 플랫폼이다.

이번 기록적인 성과는 일상 속 불편을 제도 개선과 기술 혁신, 나아가 사업화로 직접 해결하려는 국민의 높은 참여 열기가 반영된 결과로 보인다. 특히 ‘풀뿌리 경제혁신 프로젝트’로서 국민 개개인의 지혜가 모여 경제성장과 사회발전으로 이어지는 토대를 마련했다는 점에서 의미가 크다.

접수된 아이디어는 5월 말까지 분야별 전문가의 1차 심사를 거쳐 우수 아이디어를 선별한다. 심사는 정책·기술 세부 분류별 30개 분야로 나눠 진행되며 엄격한 기준으로 선발된 전문가가 10여일간 집중 심사를 실시한다.

선정된 아이디어는 9월 말까지 창업, 사업화, 정책 반영으로 이어질 수 있도록 고도화 프로그램을 지원받는다. 분야별 전문가 자문 및 아이디어 스케일업을 시작으로 정책 아이디어는 실증까지, 기술 아이디어는 특허출원과 시작품 제작까지 선택적으로 지원한다. 특히, 정책 아이디어는 소관 부처 담당 공무원이 직접 멘토로 참여해 정책 반영 가능성을 높일 계획이다.

10월까지 수상자 60명을 선정한 뒤, 왕중왕전을 거쳐 최종 수상작을 국민에게 공개할 예정이다. 이후 정책 아이디어는 법령과 제도에 반영되고, 기술 아이디어는 창업과 사업화로 실현되도록 범부처 협력체계를 가동한다.

김용선 지식재산처장은 “모두의 아이디어 흥행 돌풍을 통해 대한민국의 혁신을 바라는 국민의 소망과 참여 열기를 확인했다”며 “이렇게 모인 국민의 소중한 아이디어가 창업으로 이어지고, 각 부처의 정책에 반영돼 실현될 수 있도록 꼼꼼히 챙길 것”이라고 밝혔다.