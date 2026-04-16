포스코퓨처엠이 취약계층 청소년의 자립을 돕기 위한 지원을 이어간다.

포스코퓨처엠은 포항, 광양, 세종 등 주요 사업장이 위치한 지역의 청소년 80명을 대상으로 ‘디딤씨앗통장’ 후원을 진행한다고 16일 밝혔다. 지원 기간은 올해 4월부터 내년 3월까지 1년간이며, 총 4800만원 규모다.

디딤씨앗통장은 경제적으로 어려운 청소년이 사회에 진출할 때 필요한 자금을 마련할 수 있도록 돕는 제도로, 정부와 지자체가 함께 참여하는 자산 형성 프로그램이다. 기업이 일정 금액을 적립하면 지방자치단체가 그 금액의 두 배를 추가로 지원하는 방식으로 운영된다.

이번 지원에서는 포스코퓨처엠이 대상자 1인당 매월 5만원을 적립하면, 지자체가 10만원을 더해 월 15만원이 적립된다. 이에 따라 청소년 한 명당 1년간 최대 180만원을 모을 수 있다.

적립금은 만 18세 이후 학자금이나 취업 준비, 주거비 등 자립 기반 마련을 위한 용도로 사용할 수 있으며, 일정 연령이 지나면 사용 제한 없이 활용이 가능하다.

포스코퓨처엠은 2021년부터 해당 사업에 참여해 후원을 이어오고 있다. 내년 3월 기준 누적 지원액은 약 3억3600만원에 이를 것으로 예상된다. 이 같은 공로로 지난해에는 보건복지부 장관 표창을 받기도 했다. 정경수 기자