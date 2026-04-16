무신사와 전략적 업무협약 체결

삼성카드는 국내 대표 패션·뷰티 플랫폼 무신사와 전략적 업무 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 무신사 특화 혜택을 담은 ‘무신사 삼성카드’를 출시할 계획이다.

무신사 삼성카드는 무신사 스토어, 29CM, 솔드아웃 등 온·오프라인 무신사 스토어 이용 시 추가적립 등 무신사 회원 특화 혜택을 제공할 예정이다. 또 무신사 주 고객인 2030의 취향을 담은 카드 플레이트도 선보일 계획이다. 또 전략적 업무 협약을 통해 향후 지속적인 시너지를 발휘할 예정이다. 각사의 브랜드 및 마케팅 역량을 활용한 공동 마케팅 등 다양한 협업을 진행할 계획이다.

15일 열린 협약식에는 김상규(오른쪽) 삼성카드 전략사업본부장 부사장과 최재영(왼쪽) 무신사 CCO(최고커머스책임자) 부사장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

삼성카드 관계자는 “2030에게 사랑받는 패션·뷰티 플랫폼 무신사와의 협업을 통해 무신사 회원들을 위한 상품과 서비스를 선보일 계획”이라고 말했다.

무신사 관계자는 “삼성카드와의 협업을 통해 무신사 회원들에게 새로운 쇼핑 가치를 선사할 수 있을 것으로 기대한다”고 했다. 정호원 기자