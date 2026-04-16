“‘허세용 돈다발’ 사진으로 대통령 옭아매려던 비열한 연출, 사법적 단죄로 결론”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 16일 이른바 ‘이재명 대통령 조폭 연루설’을 제기했던 국민의힘을 향해 “허위 폭로를 인용하고 확산시킨 국민의힘은 국민에게 한마디 해명도 없이 침묵하고 있다”고 강하게 비판했다.

한 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “책임 있는 정당의 태도가 아니다”라며 이같이 말했다.

한 원내대표는 “2021년 10월 경기도 현장 국정감사에서 김용판 국민의힘 의원이 조폭 돈다발 사진을 꺼내 들었다”며 “그러나 민주당원과 지지자들의 실시간 추적으로 진실이 밝혀졌고 그 내용이 (당시) 국감장에 있던 제게도 전달됐다”고 설명했다.

이어 “그 돈다발은 뇌물이 아니라 사채업자가 2018년 SNS에 올린 허세용 사진에 불과했다. 당시 이재명 경기지사가 ‘이런 코미디가 없다’고 일갈했다”며 “대법원은 이재명 조폭 연루 20억 수수설을 결국 선거를 오염시킨 명백한 허위 사실로 확정했다”고 강조했다. 그러면서 “허세용 돈다발 사진으로 대통령을 옭아매려고 했던 비열한 연출은 결국 사법적 단죄로 끝났다”며 “가짜뉴스가 민주주의를 파괴하는 무기가 되지 않도록 제도적 방어 체계를 확실히 구축하겠다”고 덧붙였다.

윤석열 정권의 ‘조작 기소’ 의혹에 대한 공세도 이어 갔다. 한 원내대표는 최근 진행된 국정조사특별위원회 청문회와 관련해 “지난 14일 청문회장에 나온 박상용 검사는 증인 선서를 또다시 거부하고 국회가 요구한 소명서마저 내지 않았다”며 “(대북 송금 사건 관련) 녹취록에서 박 검사는 방조 약속은 ‘당연히 지킨다’고 답했다”고 지적했다.

그는 이를 “이재명 죽이기를 위해 국가 권력을 총동원한 정치 검찰의 폭력 범죄”로 규정하며 “국정조사에서 드러난 쌍방울 측의 위증 증거, 녹취록의 진실을 특검을 통해 반드시 완전히 규명하겠다”고 역설했다. 아울러 “민주당은 윤석열이 국가 권력을 사유화해 정적 제거를 기도한 조작 기소의 진상을 반드시 밝혀내겠다”라고 다짐했다.